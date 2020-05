Il rientro nei paesi di origine è finito nel mirino delle forze dell'ordine. Per tutta la giornata di ieri polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili, polizia penitenziaria, hanno cercato di individuare chi dopo essere rimasto bloccati nelle località dove vivono per motivi di lavoro o di studio hanno utilizzato il primo giorno della fase 2 per tornare nel Sannio. Un'operazione essenziale perché i loro nominativi vanno segnalati all'Asl e perché scatterà una quarantena di quindici giorni. Soltanto alla stazione ferroviaria, dalle 16 alle 19, con i treni giunti da Roma, sui quali hanno viaggiato anche molti passeggeri provenienti dal Nord, sono giunte ben 40 persone. Ad accogliere i viaggiatori gli agenti della Polfer, i medici dell'Asl, addetti della Croce Rossa e i poliziotti della Squadra Volanti. In 39 sono risultati negativi al Covid-19 dopo la misurazione della temperatura ma dovranno stare in quarantena. Per un quarantesimo si è ritenuto opportuno il trasporto al «Rummo» per un ulteriore accertamento con il tampone.

LEGGI ANCHE Fase 2, a Napoli il primo bus proveniente dal Nord: controlli e autocertificazioni per tutti

E sull'andamento della giornata con particolare attenzione ai rientri dal Nord ieri sera si è svolta una riunione al Palazzo di Governo, presieduta dal prefetto Francesco Antonio Cappetta a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine, dirigenti Asl e il sindaco Clemente Mastella. L'Asl ha comunicato di essere in possesso già di un'ottantina di nominativi di persone che giunte in città sono obbligate alla quarantena. A queste vanno aggiunti le 11 persone individuate dai vigili urbani per un totale di 91 persone. Mastella ha ribadito la necessità di controlli accurati anche sul rispetto dell'obbligo di indossare mascherine e guanti. Ha anche ricordato che alcuni cittadini gli hanno segnalato delle presenze di persone provenienti da zone con molti contagi, cosa che ha consentito ai vigili di procedere alle identificazioni. Si è anche deciso di verificare il prezzo delle mascherine nei punti vendita, il compito è stato affidato alla Guardia di finanza. Oggi ci saranno ulteriori controlli su strada e alla stazione: in serata, poi, nuova riunione in prefettura. «Ho notato tantissima gente in strada dice il prefetto Francesco Antonio Cappetta, recatosi in mattinata alla stazione ferroviaria ma non è il momento del rompete le righe. Serve senso di responsabilità per evitare di tornare indietro».

I SERVIZI

A inizio giornata consistente la presenza delle forze dell'ordine nei pressi della stazione centrale dove in assenza di treni in arrivo, i controlli hanno riguardato alcuni bus provenienti da Napoli. A bordo c'erano tutti viaggiatori campani e che quindi dopo la misurazione della temperatura con il termoscanner hanno potuto proseguire il loro itinerario verso i posti di lavoro. Controlli anche sulla Telesina e sulla Fondovalle Isclero dove gli agenti del commissariato di Telese Terme hanno intercettato un abitante di Faicchio e due di San Bartolomeo in Galdo che dopo aver soggiornato in località del Nord stavano facendo ritorno a centri di origine. Per i tre è scattata la segnalazione all'Asl per la quarantena. La Polstrada ha prestato servizio presso il casello di Castel del Lago in ausilio agli agenti della Questura di Avellino. La polizia municipale, invece, ha iniziato la giornata raccogliendo le dichiarazioni di una coppia proveniente dalla provincia di Brescia che ha fatto ritorno a Benevento, dove dovrà essere osservata la quarantena. Successivamente altre nove persone provenienti da località fuori regione hanno segnalato la propria presenza in città facendo partire la procedura per le quarantene disposte dall'Asl. I vigili, poi, hanno controllato anche le auto in transito per verificare la legittimità a farlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA