Stalli vuoti e niente monopattini in città. La società Reby, azienda spagnola affidataria del servizio di mobilità sostenibile a Benevento, anticipa la sua uscita di scena dal progetto sperimentale nato dalla sinergia tra l’azienda iberica, Palazzo Mosti e Confindustria. Termina, dunque, con due mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma stabilito il servizio noleggio (la convenzione doveva terminare a giugno). Non è stato un successo da un punto di vista commerciale, tra scarso uso e frequenti atti vandalici, ma un incoraggiamento dal punto di vista sperimentale.

L’amministrazione comunale, però, è già alla ricerca di una nuova partnership per affidare il futuro della viabilità green, rendendo sempre più attraente un servizio che nell’ultimo anno ha fatto registrare numeri discreti, magari aggiungendo alla flotta di monopattini e scooter elettrici, anche un parco bici. «Si tratta di un esperimento che ha convinto – ha commentato l’assessore al Traffico e parcheggi, Attilio Cappa – e sul quale questa amministrazione punterà anche per il futuro, aprendo una nuova manifestazione di interesse e poi la gara d’appalto. La mobilità sostenibile rappresenta il nuovo modo di spostarsi in città e noi cercheremo di offrire un servizio sempre più adeguato alle esigenze».

A sostegno della tesi del delegato ai Trasporti, i dati, comunicati da Reby che riguardano il progetto pilota presentato il 30 dicembre 2021, che doveva avere una durata di 18 mesi. Secondo i numeri, infatti, sono state effettuate oltre 26mila corse in un anno, con una media di 80 km giornalieri percorsi dai guidatori e una media corsa di 1,2 km, centrando l’obiettivo dell’ultimo miglio, ossia il tratto finale di strada da percorrere per raggiungere la destinazione dell’utente. Il quartiere cittadino con il maggiore utilizzo è stato il rione Ferrovia, e l’iniziativa «ha contribuito anche alla riduzione delle polveri sottili che da tempo preoccupa tutti» conclude Cappa.

Dunque, il motivo del ritiro prematuro dell’intera flotta è legato esclusivamente ad esigenze tecniche, con la necessità di aggiornare i software di monopattini e scooter tarandoli in base alle nuove norme che prevedono una riduzione della velocità nei centri abitati. Le operazioni di sostituzioni, che inizialmente dovevano concludersi entro febbraio, hanno però subito una pesante battuta di arresto e i tempi tecnici per rimettere in strada i 130 monopattini e 25 scooter elettrici si sono ulteriormente dilatati. Ma la mobilità urbana è uno dei temi caldi per l’amministrazione locale. Uno scenario, dunque, in rapida evoluzione, con l’attenzione massima puntata al corretto utilizzo dei veicoli green, anche in vista di un’ulteriore stretta (la prima l’ha introdotta la legge 15/2022, abbassando il limite di velocità a 20 km orari e imponendo sanzioni salate per chi trasporta altre persone o trucca» il motore) annunciata nella riforma del Codice della atrada all’esame del Ministero dei Trasporti, guidato dal leader leghista Matteo Salvini.

La differenza la faranno i controlli e il senso di responsabilità degli utenti. Aci, ad esempio, propone l’introduzione di un regime di omologazione per definire le caratteristiche generali dei monopattini, a cui andrebbe aggiunta l’adozione di una targhetta di identificazione sia per i monopattini sia per le bici. Inoltre, una corretta educazione tramite la frequenza di corsi finalizzati al rilascio di un patentino e una diffusione delle regole a livello scolastico può favorire un utilizzo più consapevole del mezzo e ridurre sostanzialmente i rischi. «Siamo pronti ad andare nelle scuole a sensibilizzare i ragazzi, a prepararli se si introdurrà un patentino - assicura Rosali La Motta, presidente Aci Benevento, a margine di un incontro pubblico - tocca a loro, ai giovanissimi, primi fruitori di un servizio a elevata digitalizzazione».