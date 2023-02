Benevento, è morto Bruno Menna. Mastella: «Giornalista colto e sensibile»

Stroncato da un malore improvviso, si è spento a 66 anni Bruno Menna, giornalista professionista e autore di numerosi libri su Benevento. Menna, per anni colonna portante della redazione de «Il Giornale di Napoli», aveva anche ricoperto l'incarico di addetto stampa del senatore Pasquale Viespoli. Lascia la moglie Fiorella e due figli. Numerosi gli attestati di cordoglio a cominciare da quello del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dell'amministrazione comunale di Benevento. «Giornalista colto e sensibile, comunicatore efficace e puntuale - scrive Mastella - Menna lascia un vuoto nel mondo dell'informazione e della cultura sannita. Tra le molte cose, ricordo che a lui si deve un contributo di alto valore per l'esegesi e la conoscenza del gergo popolare e delle tradizioni laiche e religiose della città che ha indagato a fondo in libri raffinati e originali. Contribuiremo a tenerne viva l'eredità giornalistica e culturale».