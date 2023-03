Benevento, morto per meningite il ragazzo 16enne: l'autopsia del Rummo non lascia dubbi

COLLE SANNITA - E' morto per una meningite fulminante Costanzo Mascia il ragazzo di 16 anni di Colle Sannita giunto nei giorni scorsi al Rummo con una febbre altissima. L'esito dell'autopsia non lascia dubbi sulla causa del decesso e ora si intensificano gli interventi di prevenzione (già in atto nei giorni scorsi) con terapie antibiotiche nei confronti di tutti coloro che sono stati a contatto con il ragazzo. Ossia i compagni di classe a Benevento, quelli di scuola della sorellina, i familiari più stretti e gli stessi medici e operatori sanitari del Rummo.

Ricoverato d'urgenza a causa dell'insorgenza di una febbre molto alta che aveva allarmato il medico di famiglia, il ragazzo è arrivato al pronto soccorso già in stato di choc settico, da quanto si apprende con una ipertensione severa. Ma le cure ospedaliere, purtroppo, sono risultate vane. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo e il cuore di Costanzo, che avrebbe compiuto 16 anni il prossimo agosto, si è fermato per sempre.

Nel frattempo la comunità si sta stringendo intorno alla famiglia Mascia. In memoria di Costanzo, sono apparsi striscioni e dediche da parte dei suoi amici. «Sei tu che ci hai insegnato a vivere con il sorriso», scrivono i ragazzi di Colle. Poche parole nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria della Libera, a pochi passi dalla casa del giovane, a testimoniare tutto il dolore di fronte all'assurdità di una giovane vita spezzata.

Un clima all'insegna della commozione che si respira anche al tecnico-industriale «Gian Battista Bosco Lucarelli» di Benevento, l'istituto frequentato dal 16enne. «L'intera comunità scolastica - ha detto la dirigente scolastica Maria Gabriella Fedele partecipa affranta all'inconsolabile dolore della famiglia Mascia. Ciao Costanzo». Cordoglio e vicinanza anche da parte di diversi sindaci dell'Alto Tammaro.