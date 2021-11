Benevento, movida e assembramenti scompaiono le protezioni

Centinaia di ragazzi assiepati nei pressi di baretti e pub del centro. Tutti pericolosamente vicini, tutti rigorosamente senza mascherina. La movida da quarta ondata somiglia sinistramente alle precedenti. Non c'è traccia di giri di vite nei controlli, pur annunciati, né di autoregolamentazione che sarebbe velleitario attendersi da giovani e giovanissimi.

La cronaca dell'ultimo weekend è nelle fotografie scattate sabato in vico Umberto I, via...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati