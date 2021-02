«Azioni mirate a colpire un possibile avversario elettorale». Angelo Moretti non ha dubbi ed esprime senza mezzi termini la tesi alla luce del controllo con multa operato sabato dalla polizia municipale al «Caffè dell'Orto», una delle tante attività afferenti al Consorzio «Sale della Terra» presieduto da Moretti. Cinquemila euro di sanzione e preannuncio di provvedimento di chiusura per il locale della zona alta della città. Una vicenda che si aggiunge alle frizioni già in atto tra le parti, in primis lo «sfratto» del centro per disabili «È più bello insieme». «Un'altra struttura Sale della Terra è stata oggetto di intervento da parte delle autorità comunali - lamenta Moretti - Non si contano più le visite, le intimazioni amministrative, i decreti e le ordinanze che pervicacemente ci sono stati rivolti in questi ultimi mesi. Alle contestazioni si opporranno i nostri legali, sia per le ragioni amministrative che penali. È nostro dovere invece difendere il principio inviolabile per eccellenza: la democrazia. Un esercizio di potere formale sostituisce la capacità di affrontare direttamente un presunto avversario. Si vuole trasferire il confronto politico su un piano diverso, colpendo persone, soprattutto fragili, impresa sociale e posti di lavoro, per un fine personale».

Il rappresentante del Consorzio in una nota elenca i casi controversi: «Il Comune invita le persone disabili a iscriversi a un solo centro, quello della cooperativa Esculapio. Le famiglie di È più bello insieme sono raggiunte anche telefonicamente da persone che asseriscono di essere assistenti sociali del Comune e vengono invitate a non iscriversi altrove. Quindici minori stranieri non accompagnati vengono trasferiti, a seguito di una gara, dalle loro case famiglia nel centro città in una casa in contrada San Chirico, prima ancora che fosse accreditata come casa famiglia. Dopo sette anni di regolare presenza in città si intima che gli ospiti di uno Sprar adulti a via Napoli, regolarmente censito al Ministero dell'Interno e con tutti i documenti degli ospiti registrati all'anagrafe, vadano trasferiti. La polizia municipale viene impiegata quasi ogni giorno far visita a un Caffè che è anche una Fattoria sociale: l'intento è trovare in tutti i modi un cavillo per mettere in difficoltà l'opera sociale». «Nell'ultima visita, dopo tanto cercare, arrivano - continua - una minaccia di chiusura e una multa per una discordanza delle Scia (Segnalazione di inizio attività, ndr) di nove anni fa. Sale della Terra non starà a guardare, non farà nessun passo indietro. Abbiamo dato mandato ai nostri legali di procedere contro il Comune di Benevento e i singoli funzionari, penalmente, civilmente e amministrativamente». Argomenti che saranno ulteriormente esplicitati dai rappresentanti del Consorzio nel corso di una conferenza stampa in programma oggi alle 17 da remoto.



Accuse che Clemente Mastella respinge categoricamente: «Affermazioni che non commento neanche. Piuttosto sporgerò querela, come ho già fatto in una precedente occasione. Non entro nel merito dei procedimenti amministrativi ma sono certo che ogni attività messa in campo dai funzionari comunali o dalla polizia municipale abbiano l'unica finalità di far rispettare le regole, spesso ignorate da anni. Non l'avevo reso noto ma è bene si sappia che persino mia moglie e mia figlia sono state multate dai vigili e, chiaramente, hanno pagato la sanzione. Nella gestione del patrimonio comunale ho trovato una deregulation totale. Associazioni, società sportive, enti di vario tipo, erano abituati a occupare spazi del Comune senza ottemperare agli obblighi». Mastella cita un dettaglio esemplificativo: «Abbiamo trovato 200 recapiti telefonici dei quali non si sapeva a chi corrispondessero. Ho messo fine a questo andazzo, in primis perché agire diversamente non sarebbe stato giusto nei confronti dei cittadini in regola. E poi perché c'è la Corte dei Conti pronta a sanzionare ogni spreco di risorse pubbliche. Non vedo per quale motivo si dovrebbero avallare zone franche o perpetuare certe macroscopiche storture».

Non ci sarebbe dunque alcuna regia finalizzata a colpire le diverse articolazioni del mondo cooperativistico facente capo all'antagonista candidato in pectore: «Ma figuriamoci - replica secco Mastella - Candidato o non, a me non interessa. È pura fantasia vedere collegamenti tra vicende che sono autonome l'una rispetto all'altra. Basta vedere quando è nata la questione È più bello insieme: all'epoca non c'era traccia di presunte candidature di Moretti. So per certo che quel centro non ottemperava ai propri obblighi. Così come mi risultano possibili irregolarità nell'accoglienza migranti, trasferiti indebitamente da un comune irpino qui in città. Sul bar sono state eccepite gravi irregolarità nelle autorizzazioni. Se hanno elementi validi a propria discolpa potranno farli valere. E comunque i cittadini della zona segnalavano da tempo assembramenti e altri problemi».



