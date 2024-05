Dissapori passeggeri o frattura insanabile? Saranno le prossime settimane a dire se il matrimonio tra l'amministrazione comunale e il nuovo comandante della polizia municipale Pasquale Pugliese è destinato a durare, o se si assisterà a un divorzio del tutto prematuro, che avrebbe del clamoroso a soli quattro mesi dall'insediamento. La luna di miele iniziata con la presentazione del primo febbraio a Palazzo Mosti appare terminata.

Come accade in tante coppie, la routine ha spazzato via la magia iniziale e bisogna fare i conti con i problemi quotidiani. Primo tra tutti, l'atavica carenza d'organico. Criticità che è all'origine delle fibrillazioni che si registrano da giorni tra il numero uno dei vigili e il segretario generale Riccardo Feola, dirigente della municipale. All'esito di una corposa corrispondenza, Feola ha inviato due giorni fa a Pugliese una perentoria disposizione finalizzata a incrementare la presenza di vigili in strada: «Sulla scorta dell'indirizzo ricevuto da parte del sindaco - scrive il segretario-dirigente - al fine di garantire una maggiore presenza di agenti sul territorio comunale in considerazione della quantità di segnalazioni ricevute, in qualità di dirigente della polizia municipale si dispone che la Signoria vostra provveda ad horas a predisporre il brogliaccio di servizio per le giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 maggio, contemplando necessariamente per il turno serale, dalle 20 alle 24, la presenza di almeno due pattuglie, con un ufficiale di turno».

Un ordine senza margini di negoziazione, che ha di fatto spodestato Pugliese del ruolo di unico decisore nella sfera gestionale. Di fatto, un'invasione di campo irrituale nella normale fisiologia dei rapporti, motivata da esigenze operative che, dal tenore della disposizione, sembrerebbero essere sfuggite al comandante. Che però, nei giorni precedenti, aveva segnalato a Feola la sussistenza di altre necessità d'ufficio comunque da assicurare, compito improbo con un organico ridotto al lumicino. Problema che l'amministrazione comunale conosce, come testimonia il bando per l'assunzione di 3 vigili, ma che va contemperata con la priorità assoluta della presenza in strada: «In accoglimento delle difficoltà evidenziate - conclude Feola nella disposizione inviata due giorni fa -, nell'ottemperare alla continuità amministrativa di alcuni servizi che richiedono la presenza in ufficio, si dispone di organizzare il servizio dedicando le risorse umane a disposizione in netta prevalenza al servizio esterno, avendo cura di garantire il servizio cassa e ruoli (l'incasso delle multe, ndr)».

Il vertice dei caschi bianchi non ha potuto fare altro che recepire il diktat con immediatezza, spedendo in strada le ultime unità rimaste negli uffici di Santa Colomba: «Preso atto della disposizione del dirigente - ha scritto giovedì Pugliese nella direttiva interna agli operatori - si dispone la revoca delle disposizioni che istituivano i nuclei Contenzioso e Pratiche anagrafiche, e la contestuale collocazione del personale in servizio esterno». Ma la vicenda, stando alle voci di dentro, non sarebbe un fulmine a ciel sereno.

Feola avrebbe rappresentato da tempo al sindaco Mastella l'atteggiamento scarsamente dialogante di Pugliese, poco incline alle liturgie di palazzo. Condotta che sarebbe stata stigmatizzata anche da qualche componente dell'amministrazione e del raggruppamento di maggioranza. Il comandante ha disertato le convocazioni in commissione e in assessorato sul riassetto della sosta e della Ztl, ritenendo non utile la partecipazione a riunioni meramente preliminari che raramente determinano effetti pratici. Una frattura che sembra larga al punto che l'amministrazione avrebbe già sondato la disponibilità al rientro in servizio del vice comandante Emilio Belmonte, collocato in ferie forzate lo scorso primo febbraio proprio in corrispondenza con la designazione del nuovo numero uno dei vigili. Pugliese potrebbe già clamorosamente lasciare? «Lo escludo - smentisce il comandante -. Non è mio costume lasciare anzitempo gli impegni assunti. C'è stato effettivamente un carteggio con il dirigente inerente le molteplici necessità di servizio da assicurare con un organico ridotto all'osso. Ampliare la presenza in strada è una priorità che ho condiviso fin dall'insediamento. Plaudo al concorso bandito dall'amministrazione per assumere 3 unità, anche se è ancora enorme il divario tra i 30 operatori in servizio e le 75 unità che ci spetterebbero».