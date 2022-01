Un sedicenne di Benevento, che viaggiava a bordo di uno scooter con un suo coetaneo, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto durante la notte nei pressi dello stadio «Vigorito». La giovane vittima, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta a terra durante la marcia dello scooter. Inutili i soccorsi per il sedicenne. Feriti lievi invece per il passeggero di 15 anni.