Odissea viaggiatori in partenza dalla stazione di Benevento, ma quando potremo viaggiare con l'Alta Velocità? Se lo sono chiesto in molti durante la chiusura del tratto della linea ferroviaria Caserta-Foggia, tra Amorosi e Telese. Se lo chiedono da un po' coloro che devono raggiungere Napoli e devono ricorrere necessariamente al bus. C'è ancora da attendere: il completamento è infatti previsto per il 2027 anche se i primi collegamenti fra Napoli e Bari dovrebbero essere operativi il prossimo anno. Ma qual è lo stato dell'arte della parte sannita di quest'opera? Quanto è stato fatto e cosa ne pensano le comunità interessate?

Certo è che i nastri arancio ormai accompagnano costantemente il nostro viaggio lungo la Telese-Caianello fino a Benevento, con macchie di brecciame bianco pronte a diventare massicciata dove non è prevista una galleria. Sono circa 50 km, da Frasso Telesino a Benevento. Poiché le opere sono partite da Napoli, Il lotto che procede più spedito è quello tra Cancello e Frasso Telesino, con le opere completate al 65%. La tratta si estende per circa 16km, di cui 3km di viadotti e 4km di gallerie, dove si viaggerà a 200 km/h. Prevista la realizzazione di due nuove stazioni: Valle di Maddaloni e Dugenta- Frasso Telesino. Importo contrattuale, 338 milioni di euro.

A seguire c'è il tratto FrassoTelese (22% dei lavori eseguiti), esteso 11 km e di importo pari a 240 milioni. In questo caso si prevede la realizzazione di un tunnel artificiale di quasi 3 km, 7 viadotti che coprono complessivamente 930 metri della lunghezza totale, un cavalcaferrovia di 312 metri e due nuove stazioni: Amorosi e Telese. I lavori del terzo tratto (Telese San Lorenzo Maggiore Vitulano) sono appena iniziati. Si tratta dell'intervento più costoso: 500 milioni. Esteso 20 Km, prevede la realizzazione di 7 tunnel scavati con metodo tradizionale per una lunghezza complessiva di 7.5 km (lavori inaugurati nei giorni scorsi dal ministro Salvini), 14 viadotti che coprono complessivamente 1.200 m, 2 cavalcaferrovia di ulteriori 370 m, oltre a impianti di trazione elettrica e 3 stazioni (Solopaca, San Lorenzo e Ponte Casalduni).

Un miliardo di euro, quindi, per dare senso ed opportunità al ruolo del Sannio di cerniera fra Tirreno e Adriatico, fattore di ricchezza nell'antichità, motivo di isolamento in tempi moderni. Certo, l'impatto sul territorio non è da poco, per i centri abitati come per le colture della zona, vigneti in primis: circa 700 ettari, migliaia di viticoltori coinvolti. L'opinione più comune è che si tratti di un sacrificio necessario. «L'opera ci consente finalmente di accedere a collegamenti più moderni - commenta Marcangelo Fusco, sindaco di Ponte, - la comunità che con 4 km è la più interessata dalle opere, seguita da San Lorenzo e Torrecuso anche se le popolazioni dovranno abituarsi a convivere con un intenso traffico ferroviario e soprattutto con barriere di sei metri nei pressi delle abitazioni. Insieme ad altri colleghi siamo poi dispiaciuti del parziale coinvolgimento in diversi aspetti del progetto, a cominciare dalla questione dei ristori».

Parla di sacrificio necessario anche Libero Rillo, presidente del Consorzio di tutela dei vini del Sannio: «Si tratta di un'opera fondamentale per il futuro dei nostri territori, il modo più efficace per contrastare un crescente isolamento. La prima reazione non è stata certo positiva, ma poi ha prevalso il senso di responsabilità. Le indennità corrisposte per gli espropri, mediamente 110mila euro ad ettaro, consentono di ammortizzare l'impatto. Fra l'altro l'espianto dei vigneti comporta comunque il mantenimento delle quote, cioè il diritto di ripiantare una vigna della stessa estensione altrove. E, aggiungo, può essere anche l'occasione per ripensare la coltura, visto il calo delle vendite di vino in Italia».