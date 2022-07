Benevento, il Bct festival si conclude con la commedia “Sposa in rosso”

La commedia corale "Sposa in rosso" di Gianni Costantino con Sarah Felberbaum, Eduardo Noriega, Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso è stato presentato oggi come film di chiusura al Bct - Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento.

Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution, nasce come una crime story e si trasforma in una commedia frizzante per poi esplodere in una originale storia d'amore, quella di Roberta e Leòn. Scritto da Gianni Costantino con Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, verrà distribuito nelle sale da Adler Entertainment dal 4 agosto. «Sposa in rosso - spiega il regista - in sintesi è un viaggio dei due protagonisti alla ricerca dell'ispirazione di quel fuoco dentro che se non hai non puoi vedere negli altri, in poche parole è una rincorsa di due quarantenni a riprendersi il tempo perduto.»