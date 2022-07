Alla galleria Apis la nuova mostra “L’impossibile che si manifesta”

Apis, la nuova galleria di arte contemporanea di Benevento, dopo l’apertura dello scorso aprile con “L’impossibile che si manifesta”, annuncia il primo appuntamento del calendario di eventi 2022-2023 con la mostra dell’artista ungherese Orsi Horváth “La tua logica mi fa sentire un’idiota” al via sabato 9 luglio alle 18:00. Orsi Horváth, già in città dal 1 luglio per una residenza d’artista e studio visit presso la galleria laboratorio, ha interagito con la comunità locale che l’ha vista al lavoro nella produzione di opere estemporanee parte integrante dell’esposizione. Lo spazio accoglierà, inoltre, i lavori arrivati da Budapest: 4 dipinti su argilla e ceramica e l’opera video “La tua logica mi fa sentire un’ idiota” che dà il nome alla mostra stessa. Ruolo chiave è quello dello stop motion realizzato con argilla colorata: l’ocra, il blu e il nero prevalenti, animano le 5 amiche che si ritrovano a interrogarsi sull’avvenire attraverso la lettura dei tarocchi tra perplessità, ironia e interpretazione di simboli. La forza, l’imperatore e il carro: con il metodo delle tre carte gli arcani del passato, presente e futuro appaiono legati dal dilemma.

La stessa artista Orsi guardava con scetticismo la cartomanzia e coloro che credevano in quelle che percepiva come sciocchezze new age, ma col tempo si è lasciata affascinare da questa pratica, ispirazione per nuove creazioni. Ed è così che le sue mani che plasmano la materia e gli eventi del videoracconto, una volta scoperte le carte, cedono il controllo al destino - o al caso - che ne guiderà il corso. L’esposizione dell’artista ungherese Orsi Horváth ribadisce la mission di Aapis di proporre al territorio l’arte contemporanea nelle sue diverse sfaccettature, con particolare attenzione alle tendenze e sperimentazioni degli ultimi anni.