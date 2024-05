Concorso Ecomusei, tre istituti sanniti premiati

Concorso d'idee «L’Ecomuseo. Il futuro della memoria», lunedì 20 al Palazzo Reale, nella biblioteca moderna della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, sita al terzo piano di Palazzo Reale, si terrà la cerimonia di consegna delle pergamene a Istituti e agli studenti che hanno aderito all’edizione di quest’anno.

Per il Sannio saranno premiati l'istituto superiore d’istruzione «Alfonso Maria de' Liguori» di Sant’Agata de Goti, (dirigente Maria Rosaria Icolaro, docente referente Carmine Viscusi); l'istituto d’istruzione superiore «Galilei-Vetrone» di Benevento (dirigente Giovanni Marro, docenti referenti Ignazio De Lucia e Giuseppe Cecere) e il liceo artistico dell'istituto superiore «Virgilio» di Benevento (dirigente Annamaria Morante, docente referente Amelia Rossetti).

L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per l'International Museum Day, giornata promossa dall’International Council of Museums (Icom) con l’intento di richiamare il ruolo che gli istituti del ministero della Cultura svolgono nella società per rafforzare i loro legami con le comunità locali, con i visitatori e con i responsabili delle politiche culturali nazionali e locali.

Il tema proposto da Icom quest’anno è «Musei per l’educazione e la ricerca», perché i luoghi della cultura fungono da centri educativi dinamici, promuovendo la curiosità, la creatività e il pensiero critico.

Il concorso si è articolato in 4 sezioni: Mappe di comunità e percorsi eco museali con interviste alle memorie storiche (familiari, anziani, vicini di casa…); EcoClick per il recupero di vecchie foto dei luoghi di interesse; EcoVisual che sarà animato dai cortometraggi sulle tradizioni; Patrimoni da osservare per la costruzione di un inventario partecipato attraverso la compilazione di schede catalografiche semplificate.