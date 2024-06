Benevento, chiude il punto vendita «Calzedonia». L'Usb: «Sit-in davanti alla Prefettura»

Chiude il punto vendita «Calzedonia» sul corso Garibaldi, a Benevento, e scende in campo la federazione Benevento-Avellino dell'Unione sindacale di base.

«L'azienda “Calzedonia” - scrivono dall'Usb in una nota -, facendo una valutazione di tipo commerciale e di andamento di mercato, ha chiuso il punto vendita sul corso, così come preannunciato dalla scrivente organizzazione sindacale, trasferendo le dipendenti, che da venti anni prestavano la loro attività lavorativa, presso la ditta commerciale “Tezenis” di Avellino. Gli incontri avuti con la società, nel frattempo intercorsi, hanno dato, purtroppo, esito negativo, atteso che l'azienda non ha ritenuto fattibili le proposte avanzate da Usb a tutela dei diritti delle lavoratrici, le quali hanno perso il posto di lavoro, e anche perché non vi è stato nessun intervento delle autorità locali a supporto e difesa del posto di lavoro delle maestranze».

A loro avviso, «la Usb sta lottando da sola per la difesa del posto di lavoro delle maestranze della ditta Calzedonia e più in generale contro la desertificazione occupazionale del territorio sannita. Per tali ragioni è stato indetto per domani, mercoledì 5, con inizio alle 10, un presidio di fronte alla Prefettura con richiesta d'incontro al prefetto di Benevento per sensibilizzare la massima autorità provinciale sullo stillicidio di perdita di posti di lavoro nel territorio».