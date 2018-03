Domenica 11 Marzo 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 12:27

​Due nigeriani, ospiti di una struttura di accoglienza a Benevento, sono stati ricoverati questa mattina in ospedale, uno in gravi condizioni per un taglio alla gola, dopo essersi - secondo quanto si è appreso - accoltellati tra loro. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.È in sala operatoria, sottoposto a intervento chirurgico nell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, il nigeriano gravemente ferito alla gola da un suo connazionale. Entrambi sono ospiti di un centro di accoglienza in contrada «Olivola» a Benevento. La vittima - secondo quanto si apprende - ha 34 anni e sarebbe stata ferita da un ventenne, a sua volta accoltellato ad un braccio, durante un litigio avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. A soccorrere i due nigeriani è stato uno dei responsabili della cooperativa «Iris», che gestisce il centro.