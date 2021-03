Benevento, nuove dosi agli over 80 professori sotto vigilanza

È continuata la campagna vaccinale per le forze dell'ordine, che si protrarrà nei prossimi giorni, e per il personale docente e amministrativo dei due atenei sanniti che si è conclusa nei tempi previsti. Novantasei le unità delle forze dell'ordine vaccinate ieri, mentre è rimasta ferma l'attività destinata agli over 80. Intanto, si attende una nuova fornitura di vaccini Pfizer per ricominciare con la somministrazione delle prime dosi agli over 80, sospesa per mancanza di vaccini. Una battuta d'arresto evidenziata anche dal sindaco Clemente Mastella. «In molti dice - mi chiedono perché tanti ottantenni ancora non sono stati chiamati a vaccinarsi. Purtroppo mancano le dosi e, quindi, bisogna aspettare la prossima consegna. Tuttavia, non mi è piaciuto il criterio usato per la costituzione della graduatoria dei vaccinandi perché avrei dato priorità assoluta alle persone fragili e agli anziani. In queste ore i settantenni si stanno prenotando sulla piattaforma regionale. Io l'ho fatto sabato e aspetto, come gli altri, con pazienza che arrivi il mio turno. Ora bisogna essere pazienti e prudenti e mi rivolgo soprattutto ai giovani affinché proteggano se stessi e i loro familiari». Intanto, continuano le prenotazioni per gli over 70.

Vaccino Covid in Campania, obiettivo raddoppio: intesa con pediatri e farmacisti



Ci sono 1.200 persone del mondo della scuola e che, fino al 3 marzo, sono state vaccinate con le dosi AstraZeneca del lotto Abv2856, ritirato dopo i decessi in Sicilia. Chi è stato vaccinato con queste dosi è in farmacovigilanza attiva, secondo quanto confermato dal manager dell'Asl Gennaro Volpe. In base a quanto stabilito dalle linee guida del Ministero della Salute, tutti coloro che hanno ricevuto queste dosi vaccinali sono stati censiti dall'Asl e, quindi, nel momento in cui dovessero telefonare al dipartimento di Prevenzione aziendale o al loro medico di famiglia, facendo riferimento a sintomi riconducibili a una reazione al vaccino, sarebbero immediatamente sottoposti a ulteriori accertamenti e alle cure necessarie. Pericolo inesistente in questa fase in quanto, eventuali reazioni avverse si manifestano al massimo entro le 72 ore dalla somministrazione o, comunque, nei primi quattro/cinque giorni successivi all'inoculazione. Una moderata attivazione della coagulazione del sangue può essere transitoriamente associata anche a fenomeni banali come una reazione infiammatoria o febbrile dopo la somministrazione del vaccino. Tuttavia, i protocolli, almeno fino a questo momento, non prevedono la prescrizione di analisi cliniche mirate a monitorare la coagulazione del sangue, attraverso l'esecuzione del Pt (tempo di protrombina), dopo aver fatto il vaccino. Il personale scolastico sannita, cui sono state inoculate le dosi provenienti dal lotto incriminato, è a conoscenza di averlo fatto. Infatti, alcuni docenti si sono messi in contatto con l'Asl per avere informazioni al riguardo, ricevendo indicazioni che vanno proprio nella direzione dell'assenza di rischio, in considerazione del lasso di tempo trascorso dal giorno della vaccinazione. L'Agenzia europea del farmaco ha escluso qualsiasi nesso tra i decessi e la somministrazione dei vaccini che, in caso contrario, sarebbero responsabili di un processo che, nel linguaggio medico, viene definito con il nome di «attivazione coagulativa», che determina la formazione di trombi.



Ancora un decesso al «Rummo». A perdere la battaglia contro il Covid, una 77enne di San Giorgio del Sannio ricoverata in Medicina d'urgenza subintensiva. Salgono così a 243 i decessi da inizio pandemia, a 227 da agosto (166 i sanniti). Raggiungono quota 69 i degenti nell'area Covid, dove ci sono stati sei nuovi accessi, mentre emergono 15 nuovi casi dai 143 tamponi processati ieri. Sono 78 i positivi su 576 tamponi censiti dall'Asl e 30 guariti. In aumento i contagi a Morcone, dove si registrano sei nuovi positivi e due guariti: 66 i casi attuali. Tra i positivi asintomatici, il consigliere di minoranza ed ex sindaco Costantino Fortunato che ha annunciato il suo nuovo stato sulla pagina facebook del gruppo «Evoluzione 2.0» invitando tutti coloro che hanno avuto contatti con lui, nei giorni scorsi, a valutare l'opportunità di sottoporsi ai controlli per arginare e prevenire la diffusione del virus. «Un atto di responsabilità - scrive - verso i cittadini e verso i propri cari».



© RIPRODUZIONE RISERVATA