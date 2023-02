Benevento, cinque nuovi autobus per la sfida green

Trotta, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale a Benevento, questa mattina ha inaugurato cinque nuovi mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale nel deposito di via Santa Colomba.

Presenti il sindaco Clemente Mastella, il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessore alla Mobilità, Luigi Ambrosone, il presidente del consiglio Renato Parente e il consigliere comunale Alboino Greco.

Mastella, che ha parlato di «rivoluzione», in merito alla gara regionale ha sottolineato che «il Comune è in attesa dell'esito della procedura che non dipende da noi».