CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 24 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perquisizioni per tutta la giornata dalla mattina a tarda sera nello studio di Giuseppe Ciccopiedi, 66 anni, avvocato e noto imprenditore beneventano, da parte delle Fiamme gialle del Nucleo di polizia tributaria. L'ipotesi di reato per cui procedono il Nucleo Tributaria della Guardia di Finanza e la Procura di Benevento è quella di riciclaggio, in particolare l'articolo 648 ter. Destinatari del provvedimento di perquisizione, e per questo indagati, oltre all'avvocato anche i due figli Leonardo, che è consulente legale, anch'egli imprenditore e noto per il suo impegno politico nel partito di Forza Italia (si è candidato alle ultime elezioni europee), e Alessandro, il secondogenito, e la moglie del professionista. Tutti avranno la possibilità di respingere le accuse e di dimostrare di aver agito nel rispetto della legge.