Condanna definitiva per il killer uccise uomo in sedia a rotelle

Condanna definitiva all'ergastolo per Nicola Fallarino, 38 anni, beneventano, accusato di essere uno degli autori dell'omicidio di Cosimo Nizza, 48 anni, ucciso con tre colpi di una pistola il 27 aprile del 2009 al rione Libertà. Fallarino era stato condannato all'ergastolo sia dalla Corte di Assise di Benevento, nel marzo del 2021, e poi nel giugno del 2022 dalla Corte di Appello di Napoli. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del suo legale Domenico Dello Iacovo.

Nizza si trovava in un cortile adiacente la sua abitazione in via Bonazzi, su una sedia a rotelle, quando due killer in sella ad una moto gli spararono colpendolo al capo. Per anni le indagini non avevano portato ad alcuna incriminazione, nel 2019 la svolta grazie alle testimonianze di due collaboratori di giustizia.