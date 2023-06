Benevento: bonifica Spina Verde, operai al lavoro

Taglio dell'erba e degrado urbano. Proseguono i lavori per "bonificare" la zona adiacente alla Spina Verde al Rione Libertà, dove in passato i residenti avevano denunciato erba alta fino a 2 metri e presenza di animali di ogni tipo. Le operazioni, che vanno avanti a ritmo serrato, si protrarranno ancora per qualche giorno. Ma intanto, il settore Ambiente del Comune di Benevento potrà lavorare contemparaneamente su più quartieri, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione che consentirà un incremento delle risorse da destinare alla cura e alla manutenzione del verde pubblico.

Questa mattina, infatti, anche l'Happy Park di via Vittime di Nassirya è stato sfalciato, restituendo le giostrine ai tanti piccoli avventori, mentre nei giorni scorsi i tagli hanno interessato più zone della città: il già citato Rione Libertà, Capodimonte e Cretarossa.

«In questi giorni i nostri operai sono al lavoro in tutta la città, e stiamo accelerando sul cronoprogramma che avevamo stilato nei mesi scorsi per via dei ritardi accumulati a causa di un mese di maggio costantemente piovoso. Purtroppo le piogge costanti hanno impedito le operazioni di pulizia, ma responsabilmente abbiamo convenuto di procedere a ritmo serrato per completare quanto prima gli sfalci per dare a Benevento strade e parchi puliti ed evitare il proliferare di insetti e animali infestanti» spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa.

Per non vanificare gli sforzi messi in campo finora, il delegato comeunale al ramo, chiede massima collaborazione anche ai cittadini. «Chiedo ai cittadini di aiutarci a mantenere pulita la città e gli spazi verdi rispettando le regole e segnalandomi situazioni dove intervenire» conclude.