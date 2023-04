Ofb junior, “Sinfonia dei giocattoli” per la prima

Domani alle 18.30 presso il Teatro comunale Vittorio Emmanuele del capoluogo primo concerto per la compagine giovanile dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. Entra nel vivo dunque un progetto ambizioso che mira a creare una filiera sana e consapevole nel contesto musicale beneventano. A settembre le audizioni per la creazione dell’organico avevano fatto registrare più di 80 partecipanti: giovani talenti locali, ma anche provenienti da fuori regione.

Il programma prevede l’esecuzione della “Sinfonia dei giocattoli”, in tedesco nota come Kindersinfonie, di autore incerto, ma semplice e dal carattere gioioso; “Morgenstimmung” e “Anitras Tanz” dalla “Peer Gynt Suite” n. 1 di Grieg e una selezione di danze dalle suite orchestrali della “Carmen” di Bizet. I brani saranno intramezzati dalla recitazione, affidata a Pierpaolo Palma, di testi appositamente scritti per l’occasione da Maya Martini. Questa attività, come tutte quelle dell’Ofb, è inserita in un cartellone che porta la firma della pianista Beatrice Rana, direttore artistico; essa è realizzata con il contributo del ministero della Cultura e della Regione Campania, con il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Benevento ed in partnership con l’Università del Sannio e il Pastificio Rummo. I biglietti sono acquistabili al sito www.ofbn.it o presso i punti vendita i-ticket All net inclusive e Bar Gelateria Tabacchi – F.lli Collarile di Benevento e Bar Lama di Montesarchio al costo di 5 euro.