Sabato 30 Marzo 2019, 16:00

Quattro donne e un uomo del comitato civico «Curiamo la Vita» si sono incatenati davanti al presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti (Benevento) per protestare «contro i continui tagli all'ospedale». Alcuni dei cittadini hanno anche annunciato di dar inizio allo sciopero della fame. A far scattare la nuova protesta lo smantellamento del reparto di Ortopedia con la disattivazione delle degenze. «Vogliamo - dicono i manifestanti - un ospedale degno di essere definito tale, con un Pronto Soccorso nella rete del 118 e tutti quei reparti previsti per un presidio ospedaliero di base con Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Cardiologia e Rianimazione». Sul posto sono presenti anche diversi rappresentanti delle istituzioni locali, con a capo il sindaco di Sant'Agata dei Goti Carmine Valentino e le forze dell'Ordine.