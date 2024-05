Domenica 5 maggio l'ospedale Fatebenefratelli di Benevento aderisce alla «Giornata mondiale dell'igiene delle mani» promossa all’Organizzazione mondiale della sanità per evitare la trasmissione di germi potenzialmente o certamente patogeni e prevenire le infezioni correlate all’assistenza.

APPROFONDIMENTI Ospedale Fatebenefratelli, l'arcivescovo Battaglia in visita agli ammalati San Leucio del Sannio, paura e impatto frontale tra auto: il bilancio è di due feriti Attese al Pronto soccorso, Agenas «salva» il Rummo

«L’impegno costante alla corretta igiene delle mani dei nostri professionisti, dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato mira a garantire cure sanitarie efficaci e sicure, come indice di rispetto e sicurezza nei confronti di coloro che necessitano di assistenza sanitaria» fanno sapere dal nosocomio di viale Principe di Napoli.

In corso quindi una una campagna di sensibilizzazione promossa ed organizzata dal Superiore fra Lorenzo Antonio Gamos e dalla direzione sanitaria tramite brochure e poster che saranno presenti nei reparti, negli spazi dedicati all’assistenza e nei luoghi comuni. Inoltre, domenica 5 maggio e per i giorni a seguire, i vassoi della mensa dipendenti, saranno apparecchiati con delle tovagliette speciali per ricordare agli operatori sanitari l’importanza della corretta igiene delle mani.