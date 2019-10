Martedì 22 Ottobre 2019, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 19:17

Truffa, corruzione e riciclaggio sono le ipotesi di reato avanzate dalla Procura di Benevento nei confronti di un primario ortopedico dell' ospedale «Fatebenefratelli» di Benevento e di due soci di un'azienda fornitrice di protesi per pazienti, con sede a Napoli, i cui costi venivano rimborsati dalla Asl. Nel corso delle indagini gli uomini della Guardia di Finanza hanno effettuato perquisizioni in casa degli indagati e in ospedale.