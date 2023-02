«Dal 14 febbraio dovremmo rientrare nella rete Ima (Infarto miocardico acuto), mentre l'Unità di terapia intensiva cardiologica, da lunedì sarà trasferita nella Neurorianimazione per consentire i lavori di adeguamento necessari per l'installazione degli angiografi ordinati nel 2021». Così, la manager dell'Azienda ospedaliera "San Pio" Maria Morgante, nel corso della conferenza stampa, ha messo un punto fermo sulla chiusura dell'Emodinamica che ha determinato il trasferimento di circa 30 infartuati al "Moscati" di Avellino. Il reparto di Cardiologia, con 24 posti letto, destinati ai pazienti in condizioni non critiche, rimarrà nel padiglione "Moscati", mentre l'Utic sarà trasferita nell'unità operativa di Neurorianimazione, al terzo piano del padiglione Santa Teresa della Croce in prossimità del reparto di Radiodiagnostica, ubicato al piano terra, dove c'è l'angiografo per eseguire indagini vascolari.

«Sarà proprio questo angiografo, acquistato a settembre dice la manager - dotato di un nuovo poligrafo da installare nei prossimi giorni, a consentire di effettuare le prestazioni di emodinamica e di rientrare nella rete Ima. Nel frattempo, inizieranno i lavori, che dovrebbero essere completati a giugno, per trasformare l'Utic in sala angiografica. Abbiamo nominato un esperto di diritto amministrativo per completare i lavori nel nuovo reparto di Cardiologia, superando gli impedimenti di ordine penale e civile. Allo stato attuale, c'è anche una ditta disposta a effettuarli per cui sarà possibile adeguare alcuni locali per trasformali in terapia intensiva cardiologica con sei posti letto». L'allarme angiografi quindi dovrebbe rientrare già nei prossimi giorni, mentre si lavora su altri fronti per consentire il potenziamento delle attività sanitarie.

«Dopo l'apertura della Neurochirurgia con 17 posti letto continua Morgante sono stati attivati i reparti di Neurologica e Reumatologia, nell'ordine, con 16 e 5 posti letto, nel padiglione Santa Teresa della Croce; di Neurorianimazione con 2 posti letto, nel padiglione Moscati, per un totale di 40 postazioni. Lunedì riaprirà la Pneumologia ordinaria con 8 posti letto cui si aggiungono 2 postazioni Covid, nel padiglione Santa Teresa della Croce; mentre a marzo saranno ripristinate le unità complesse di Chirurgia d'urgenza e Ortopedia con 17 posti letto per ognuna, nel padiglione Moscati; l'Oncologia con 15 posti letto al Santa Teresa e ad aprile l'Otorino Maxillo-facciale con 10 posti letto, nel padiglione San Pio. Insomma, dopo i 40 posti letto già attivati, ce ne saranno altri 74, alcuni dei quali in fase di attivazione».

L'incontro di ieri, oltre che a chiarire le criticità del Rummo era finalizzato a tracciare un bilancio dei primi sei mesi di attività della manager che, insieme al direttore sanitario Giovanni Di Santo e al direttore amministrativo Daniela Capone, ha voluto condividere con i media questo momento importante per l'azienda. «Per quanto riguarda le opere da realizzare spiega la manager a ottobre si concluderanno i lavori, già in corso, del reparto di Terapia subintensiva della Medicina d'urgenza, con 6 posti letto, per un importo complessivo di 2,5 milioni, mentre lunedì inizieranno i lavori per realizzare la subintensiva pneumologica con 12 posti letto, per un importo di 2 milioni.

Seguiranno i lavori per il nuovo pronto soccorso per 3,3 milioni». La nota dolente è rappresentata dalla carenza di personale, acuita dall'ultimo esodo con sei medici pronti a lasciare l'ospedale. «Tra il 2022 e il 2023 conclude Morgante sono state effettuate 173 assunzioni che, tuttavia, sembrano essere sempre poche. Siamo nella fase finale del concorso per i medici di Medicina d'urgenza e Pronto soccorso che ci consentirà di reclutare tutte le unità necessarie per sostituire chi è andato via ma sarà anche pubblicato il bando per la stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo che ha prestato servizio durante la pandemia. Per l'ospedale di Sant'Agata de' Goti, partiremo con la Riabilitazione e la Lungodegenza per poi procedere per gradi».

Intanto, il Comune precisa di «aver sempre, tempestivamente, rilasciato le autorizzazioni, ai sensi della delibera di Giunta regionale 7301, richieste dal Rummo, provvedendo a inoltrarle all'Asl per l'acquisizione del parere obbligatorio, sollecitando l'Asl a velocizzare i tempi. Pertanto, le pratiche ancora giacenti sono in attesa del parere obbligatorio dell'Asl».