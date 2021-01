Parcheggi pieni come ai bei tempi ma incassi in picchiata. Qualcosa non quadra nella sosta a pagamento e se ne sono accorti alla Trotta, società che gestisce il servizio dal 2017 per conto del Comune. Le immagini scattate nei giorni scorsi testimoniano una ripresa quasi piena delle attività cittadina. Negozi tutti aperti ininterrottamente dal 9 gennaio, scuole che vanno pian piano tornando alla normalità, soltanto gli ospedali restano pressoché off limits. Le strisce blu hanno ripreso a popolarsi di auto ma le cassettiere dei parcometri languono ancora.

«In quest'ultimo mese non ci sono state limitazioni negli spostamenti, se non nelle ore notturne che comunque non riguardano la sosta a pagamento - evidenzia Luca Palazzo, responsabile del servizio parcheggi di Trotta Mobility -. Le aree di sosta, specie in alcune fasce orarie della giornata, sono tornate a essere piene. Le strisce blu di piazza Risorgimento, via Perasso, viale dei Rettori, ma anche nella zona alta e al rione Ferrovia, sono spesso sature. Un ritorno alla normalità che constatiamo con grande piacere. Gli incassi invece non hanno seguito la stessa parabola ascendente, ma sono rimasti a livelli da pandemia o quasi. Basta confrontare qualche dato per averne contezza: a gennaio dello scorso anno il bilancio mensile si chiuse con un totale di 72mila euro mentre oggi siamo a 25mila euro. In pratica solo un automobilista su tre è tornato a pagare regolarmente il ticket, un saldo negativo superiore al 60 per cento che non si può giustificare semplicisticamente con la difficoltà del momento».



Numeri che impongono una rapida inversione di rotta che scatterà domani: «Per tutto il 2020 abbiamo avuto la massima comprensione, e anche nel mese in corso abbiamo circoscritto le sanzioni ai casi più gravi. Infatti il numero complessivo è sceso dalle 1.800 del gennaio scorso alle attuali 300. È giunto però il momento di ripristinare condizioni di normalità anche nella gestione della sosta - mette in guardia Palazzo -. Da lunedì (domani, ndr) i nostri operatori effettueranno turni mattutini e pomeridiani di controllo fino al termine dell'orario di pagamento (ore 20, ndr), e così sarà sempre dal lunedì al sabato. È bene che gli utenti del servizio ne siano a conoscenza per evitare inutili lamentele e contenziosi infondati. Ricordiamo che per sostare è sufficiente digitare la targa del veicolo sulla tastiera del parcometro, senza dover fornire ulteriori informazioni. Per il momento occorre ancora esporre il tagliando sul lato interno del parabrezza ma stiamo lavorando a soluzioni innovative che permetteranno presto agli automobilisti di non dover più dotarsi del ticket. La procedura sarà completamente digitalizzata e gli addetti al controllo verificheranno sui propri tablet in tempo reale se il veicolo è in regola con il pagamento. Sulla scorta del dialogo già avviato nei mesi scorsi con l'amministrazione comunale e la polizia municipale - conclude Palazzo - auspichiamo inoltre che venga presto ripresa in esame la introduzione di forme di conciliazione per le violazioni inerenti il superamento dell'orario di sosta liquidato. Attualmente le sanzioni per mancato pagamento sono equiparate al banale sforamento di qualche minuto. Riteniamo possa essere opportuno e gradito agli stessi utenti differenziare le posizioni, introducendo la possibilità di una mini-multa dall'importo fisso cui si aggiunge la quota oraria non versata».



E le dinamiche cittadine influenzate dalla pandemia hanno generato un altro fenomeno che si riverbera sulla sosta: «La interdizione degli ospedali al pubblico ha provocato il trasferimento in altre zone di quanti operavano abusivamente nelle aree di sosta vicine ai nosocomi - riferisce Palazzo - piazza Risorgimento è il simbolo di tale fenomeno che si manifesta anche in altri siti. Oltre a determinare un calo degli incassi, tale prassi purtroppo consolidata provoca spesso situazioni spiacevoli anche agli automobilisti che si vedono arrivare sanzioni a casa dopo aver dato incautamente somme a questi operatori non autorizzati. Gli avvisi di violazione lasciati dai nostri addetti o dalla polizia municipale vengono rimossi, impedendo agli utenti di beneficiare del pagamento in forma ridotta entro 5 giorni».



