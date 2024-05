Affidare la gestione dei parcheggi e pure il rilascio dei pass per la Ztl ai privati? C’è qualche perplessità anche tra le fila della maggioranza sul corposo riassetto della mobilità cittadina delineato dall’amministrazione sul modello del partenariato pubblico-privato. Iter già in avanzata fase di attuazione, come dimostra l’individuazione della Aj Mobilità di Spoleto quale soggetto designato della prima fase del project financing. Ma prima di affidare il servizio occorrerà espletare una gara d’appalto che potrebbe veder prevalere, almeno in teoria, un altro operatore.

In pole position c’è la società umbra, prevalsa nella manifestazione d’interesse sulla partenopea Tmp e su Trotta, esclusa per carenza dei requisiti. Il progetto di Aj Mobilità è stato illustrato ieri alla commissione consiliare dall’assessore Attilio Cappa, che ha tratteggiato l’ambiziosa offerta dell’azienda spoletina: non solo gestione delle strisce blu ma profonda riqualificazione del megaparcheggio comunale di via del Pomerio, dove dovrebbe sorgere anche un’area attrezzata su piazzale Iannelli, e riapertura del parking di Porta Rufina, a sua volta location per attività di pubblico interesse. Ma Aj Mobilità diventerebbe, secondo il quadro prospettato, anche l’interfaccia primaria con i cittadini per tutti i servizi di rilascio permessi, attualmente svolti dagli uffici comunali. Compresi quelli per l’accesso e la sosta nella zona a traffico limitato del centro storico, autentico nodo irrisolto della vivibilità cittadina, che sarebbe finalmente sottoposto a controllo.

Non mancano perplessità, come quella palesata ieri da Antonio Capuano, la cui appartenenza alla maggioranza non gli ha impedito di palesare netta contrarietà: «Non si può demandare ai privati anche il rilascio dei permessi - la censura -. Si tratta di attività di competenza esclusiva del Comune. Così come per i controlli, prima di spedire multe si proceda con avvisi di cortesia, sul modello di città come Modena». Tesi condivisa dall’opposizione, anche da Rosa De Stasio. Per Capuano, l’unica esternalizzazione possibile è a beneficio della municipalizzata Asia, prospettiva che caldeggia da tempo. Cappa ha replicato puntualizzando che ai privati verrebbe affidata esclusivamente la funzione di front office, ma non la potestà amministrativa della materia. Chiarimenti resi anche in relazione alla durata dell’affidamento, tema posto da Francesco Farese, preoccupato dalla previsione 25ennale della Aj Mobilità. Ma Cappa ha assicurato che ci si terrà su un range temporale più contenuto.

Commissioni che sono, intanto, al centro di un’accesa polemica tutta interna alla maggioranza. Antonio Picariello, numero uno della Mobilità e della Pics, ha replicato senza mezzi termini al presidente del Consiglio Renato Parente e al segretario Riccardo Feola, che avevano preannunciato lunedì, con una missiva indirizzata ai vertici degli organismi, «controlli a campione». Iniziativa nata sull’onda lunga delle polemiche per i costi della politica di Palazzo Mosti. «Una nota - la risposta avvelenata di Picariello - offensiva non solo per il decoro e il prestigio dei presidenti di commissione e dei consiglieri componenti, ma della stessa amministrazione. Dubitare dell’operato dei presidenti di commissione e dei consiglieri, al punto da chiedere un controllo, è un modo di procedere ingiustificato ma è soprattutto un grave errore politico, considerato che appare quale ammissione di una colpa che non esiste. Onde evitare che si deteriorino anche i rapporti tra i consiglieri - mette in guardia Picariello - vi invito a ritirare o rettificare la nota, senza ulteriore indugio». Marcia indietro che, però, Feola e Parente non hanno innestato. È probabile che la richiesta resti sulla carta.