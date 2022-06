Benevento, al Parco Verde nasce il centro direzionale del tempo libero

Verde attrezzato e luoghi aggregativi dove oggi sono un'area incolta e un immobile a rischio. Obiettivi ambiziosi per il progetto «Bene sociale - Secondo lotto» approvato ieri dalla giunta comunale nella stesura definitiva su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello. Al voto hanno partecipato in videoconferenza anche il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Maria Carmela Serluca e Alessandro Rosa. Un intervento articolato su due fronti «caldi» della vita cittadina, i rioni Libertà e Ferrovia, e una materia sensibile come il welfare.

Grazie ai 7,2 milioni intercettati a gennaio nell'ambito dei finanziamenti per la rigenerazione urbana della presidenza del Consiglio dei ministri, il Comune potrà eseguire contestualmente la demolizione e ricostruzione della palazzina, sismicamente inadeguata, sede del settore Servizi sociali in viale dell'Università, e il completamento della ex scuola Moscati in viale Principe di Napoli. Quest'ultima diventerà la futura sede delle Politiche sociali. Quella che oggi ospita gli uffici del Welfare diventerà invece una struttura ancillare al Parco verde, suggestivo polmone naturalistico-culturale tra il centro storico e il rione Libertà: «All'interno del Parco - illustra la delibera - trovano posto sia spazi culturali e ricreativi come un'arena e un palcoscenico, sia ampi spazi di verde destinati alla biodiversità, con percorsi dedicati e passeggiate con specifici percorsi e orti. La funzione dell'edificio sarà quella di vero e proprio centro direzionale del Parco verde, concentrando al proprio interno luoghi dedicati ai bambini e ai ragazzi in relazione alle attività culturali e naturalistiche da svolgersi nel parco».

Queste nel dettaglio le attività previste dal progetto firmato dal rup Carmelo Savignano e dal dirigente Antonio Iadicicco: spazio di aggregazione e incontri, centro polifunzionale con musica, danza e ballo, spettacoli teatrali, laboratori di teatro, concerti, stage o seminari, iniziative culturali, manifestazioni e feste popolari.



La mission del progetto nelle parole dell'assessore delegato Mario Pasquariello: «L'iniziativa si lega a un progetto di valorizzazione del tessuto sociale di un quartiere popolare e periferico come il Rione libertà, a cui il Parco verde è rivolto, venendo quindi a colmare quella carenza e inadeguatezza di servizi proprie delle aree svantaggiate del territorio regionale e delle aree interne che condiziona fortemente l'assetto sociale e si configura come concausa dei processi di esodo della popolazione giovane e di abbandono scolastico. Un progetto che pertanto assume estrema importanza per gli obiettivi dell'amministrazione comunale».



Via libera della giunta anche al «Documento di indirizzo alla progettazione» della riqualificazione degli alloggi Erp di via Nuzzolo al rione Ferrovia. Intervento ammessoa un finanziamento da 10 milioni nell'ambito del Fondo complementare al Pnrr. «Si potrà così avviare dichiarano Mastella e gli assessori Molly Chiusolo e Pasquariello la progettazione preliminare dei lavori di messa in sicurezza sismica, riqualificazione funzionale, miglioramento energetico e valorizzazione degli spazi pubblici degli alloggi».



Disco verde dell'esecutivo infine allo schema di accordo con il ministero della Cultura per l'attuazione, gestione e controllo dell'intervento «Percorsi nella storia Treni storici e itinerari culturali» rientrante nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Il Comune di Benevento sarà soggetto attuatore degli interventi riguardanti il Ponte Leproso, l'Anfiteatro di Benevento e l'Arco del Sacramento, per un importo complessivo di 1,4 milioni.