Benevento, la Pascoli terza miglior scuola d’Italia per certificazioni in lingua inglese

Sono stati assegnati gli Italian Preparation Centre Awards 2023, manifestazione organizzata dal Cambridge University Press and Assessment per premiare le diciotto scuole statali d’Italia, di ogni ordine e grado, risultate le migliori tra le migliaia che nel Paese preparano gli studenti a conseguire certificazioni linguistiche attestanti il loro livello dell’inglese.

Tra queste, l'istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Benevento è stato scelto come la terza migliore scuola d’Italia per il suo impegno nell’insegnamento della lingua inglese e si è distinto, oltre che per la didattica, anche per l’impatto educativo del progetto linguistico, condotto con dedizione e professionalità verso il conseguimento di certificazioni riconosciute in tutto il mondo.

«Esprimo grande soddisfazione per questo risultato prestigioso ottenuto dall’istituto che dirigo da cinque anni, un risultato frutto di una precisa scelta formativa e delle molteplici attività di potenziamento della lingua inglese», ha dichiarato la dirigente scolastica, Rosetta Passariello.

Durante la cerimonia - che si è svolta a Roma nella prestigiosa Villa Wolkonsky, sede dell’Ambasciata Britannica, la delegata dell’ambasciatore, Eleanor Sanders, ha sottolineato quanto sia importante lo studio delle lingue straniere, sia da un punto di vista personale che professionale, e ha ringraziato fortemente i dirigenti scolastici e tutti i docenti intervenuti, riconoscendo loro il grande lavoro che li ha portati a questo importante risultato.