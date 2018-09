Sabato 15 Settembre 2018, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 17:52

Lucio Iorillo, 58 anni, operaio della Comunità Montana del Taburno, papà della ragazza 14enne che si tolse la vita nel gennaio del 2008, è indagato dalla Procura della Repubblica di Benevento nell'ambito dell'inchiesta sulla uccisione di Giuseppe Matarazzo, il pastore 45enne di Frasso Telesino ucciso nei pressi della sua abitazione con due colpi di pistola lo scorso 19 luglio, qualche settimana dopo essere uscito di prigione dove aveva scontato una condanna a 11 anni e 6 mesi perché riconosciuto responsabile di abusi sulla ragazzina.L'avviso di garanzia è un atto dovuto per porre Iorillo nelle condizioni di nominare un proprio perito per assistere agli accertamenti previsti per martedì prossimo da parte dei Carabinieri del Ris di Roma.