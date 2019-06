Martedì 11 Giugno 2019, 06:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre era al lavoro in un fondo agricolo. La vittima è un pensionato 71enne di Sant’Agata de’ Goti, in Provincia di Benevento. A ritrovarlo nella tarda serata di ieri sono stati i familiari allarmati per il mancato rientro.Giunti sul posto, in località San Silvestro, hanno subito dato l’allarme ma a nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118, l’uomo era ormai deceduto. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della locale stazione e quelli della Compagnia di Montesarchio. Saranno loro, avviate le indagini, a dover ricostruire quanto accaduto nella drammatica serata di ieri.