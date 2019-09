Perseguitava la ex moglie con pedinamenti, minacce e ingiurie verbali o scritte tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita per paura. Un 47enne di Benevento è stato arrestato per stalking questo pomeriggio dalla squadra Mobile, su disposizione del gip, dopo un'indagine coordinata dalla procura. Era da tempo che il 47enne terrorizzava la vittima. In passato era già stato destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex moglie. L'uomo si trova attualmente ristretto ai domiciliari.

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:31

