Domenica 2 giugno il Musa di Benevento, in contrada Piano Cappelle, ospiterà il «Contadini Day», evento ideato dal presidente di «Futuridea» Carmine Nardone. Alle 15 il saluto delle autorità, poi question time «Contadini di ieri, di oggi, di domani» e «Dalla terra alla tavola: la dieta mediterranea»: introduce e modera lo stesso Nardone, ne discutono Vincenzo Aita, Roberto Costanzo, Angelo Marino, Nando Morra, Gianfranco Nappi, Concetta Pigna, Paolo Rubino e Nadia Savino. Alle 17 il brindisi del contadino con tarallucci e vino e fino alle 18 visite guidate al Musa a cura di Giuseppe De Ioanni.

A seguire intermezzi artistici con «La Scatola del Vento» a cura di Alessandro Parente e Lerte Scotti. E poi «Terra Non Guerra» del trio Eduarda Iscaro, Lello Campanelli e Raffaella Mirra. L'evento è patrocinato da Regione Campania, Provincia di Benevento, Futuridea, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Fo.Svi.Ter., MapSat, Infiniti Mondi, Centro Iniziative Culturali, Tavolo Verde e G8.

«È con grande gioia che invito tutti a partecipare al "Contadini Day", - dichiara Carmine Nardone - che rappresenta un sogno per me e che finalmente si terrà il 2 giugno presso il Musa di Benevento (Museo della tecnologia e del lavoro agricolo). Sarà un'occasione unica per celebrare la nostra cultura contadina, nonché per scoprire le ultime novità nel settore agricolo. La partecipazione è gratuita, quindi non esitate a invitare amici, familiari e colleghi ad unirsi a noi. Per coloro che desiderano approfondire la loro esperienza, è possibile prenotare una visita guidata al Museo come gruppo».

