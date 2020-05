Ammontano ad oltre 45 milioni le opere che l'amministrazione comunale immagina di realizzare per il 2020. Contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, sottolinea l'assessore delegato Mario Pasquariello, stavolta tutti gli interventi programmati sono assistiti dal relativo finanziamento, tranne l'ampliamento del cimitero: i 6 milioni preventivati dovranno essere anticipati dal privato proponente, trattandosi di un project financing. Per tutti gli altri, si può partire con la realizzazione, molti di questi lavori possono andare in gara, alcuni anche essere cantierizzati a breve. Ieri, la giunta Mastella ha licenziato il piano triennale dei lavori pubblici che, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione, dovrà essere poi sottoposto al vaglio del Consiglio. L'importo totale del programma vede un impegno finanziario di 323.497.162 euro così articolato: 45.395.524 per quest'anno, 193.067.672 per interventi da realizzarsi nel 2021 e 83.033.966 per il 2022. Mentre i progetti del 2020 sono assistiti già dalle dovute risorse, non altrettanto si può dire per le annualità successive, con buona parte delle opere indicate progettate ma non ancora finanziate. Fanno eccezione le opere relative ai Pics (Programmi integrati città sostenibile), complessivamente per 14.230.738 euro, «caricati» in prevalenza sul secondo e terzo anno. Oltre 7,5 milioni saranno spesi per 7 interventi connessi al Bando periferie (3,4 per Piazza Risorgimento sono capitali privati), per le scuole è prevista la demolizione e ricostruzione del plesso della «Lucarelli». Ci sono inoltre il Teatro Comunale da riqualificare (le procedure di gara sino state avviate, così come pure per il depuratore), la rete idrica nelle contrade, i marciapiedi e il ponte Epitaffio.

«Il piano triennale delle opere pubbliche rappresenta, soprattutto negli interventi previsti per la prima annualità, uno strumento di rilancio dell'azione amministrativa nel campo delle opere pubbliche commenta Pasquariello -. L'amministrazione coglierà i frutti della programmazione posta in essere negli scorsi anni, che consentirà investimenti sul territorio per circa 45 milioni. E, questo, relativamente solo nel primo dei tre anni. Tali interventi mirano a rivalorizzare il centro storico, penso al progetto che interesserà l'Arco di Traiano, alla nuova illuminazione lungo la via Magistrale, da corso Dante alla chiesa di Santa Sofia, all'illuminazione artistica della villa comunale, senza trascurare la ristrutturazione del Teatro Vittorio Emmanuele, meglio noto come Comunale, e il Teatro De Simone». L'assessore richiama, poi, l'attenzione sugli interventi volti alla riqualificazione delle contrade: «Mi riferisco alla realizzazione del Ponte Epitaffio, alla protezione dei percorsi pedonali lungo l'Appia, alla strada «Il cammino della pace» tra Benevento e Pietrelcina, e, in particolare, all'estensione della rete idrica nelle contrade Benevento Nord, Roseto Piano Cappelle, nonché alla realizzazione di marciapiedi e all'irregimentazione delle acque in via Sturzo». Pasquariello cita anche «la riqualificazione della galleria Malies e, nel campo dell'edilizia scolastica, l'abbattimento e ricostruzione del plesso Lucarelli in un importante e popoloso quartiere come il Rione Libertà. Gli interventi elencati e gli altri programmati dimostrano l'impegno dell'amministrazione guidata dal sindaco Mastella e attestano la fondatezza delle motivazioni a base dell'invito rivolto dai consiglieri di maggioranza al nostro sindaco affinché recedesse dal proposito delle dimissioni».

