Benevento, scatta il piano traffico in vista della processione del Corpus Domini

Scatta il piano traffico in occasione della tradizionale processione del Corpus Domini, in programma domenica 2 giugno. Istituito il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva «rimozione coatta», dalle 17 sino al termine della processione, sul percorso cattedrale, corso Garibaldi, corso Dante e viale San Lorenzo. Disposta, inoltre, la chiusura al traffico, dalle 19.30 al passaggio della processione (o non appena se ne presenti la necessità ) sino al termine della stessa, sul percorso corso Garibaldi, corso Dante e viale San Lorenzo.

Gli agenti del traffico, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione, potranno in ogni caso attuare ogni utile deviazione al traffico al passaggio della processione.