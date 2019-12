Non solo l'Arco di Traiano, ma pure il Teatro Romano, gli Scavi dell'Anfiteatro, il Ponte Leproso, Santa Sofia, il quartiere Trescene, piazza Piano di Corte, l'area museale di Sant'Ilario, la cripta dei Sabariani, la Torre Biffa, le mura longobarde di via Torre delle Catene, corso Garibaldi e, buon ultimo, l'ok per piazza Risorgimento. Tra Pics (programma integrato città sostenibile) e «bando periferie» saranno tanti i monumenti e le aree di Benevento interessate da interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione. Dopo alcuni decenni di paralisi, il 2020 dovrebbe registrare persino la ripresa dei lavori del Malies, garantisce l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello: subito dopo le festività, il tecnico incaricato (Giancarlo Pacillo) dopo la rinuncia di Adriano Reale darà il via alle procedure di collaudo, e si approverà il progetto esecutivo per poi espletare la gara d'appalto.



Per l'area nodale di piazza Duomo non si intravede, invece, alcuna possibilità di completamento. Accantonata l'idea di realizzare un museo d'arte contemporanea, è naufragata, almeno per ora, pure quella di creare una «Casa della città». Il progetto che prevede il completamento dell'edificio, come noto, non può essere inserito nel novero degli interventi a farsi con i fondi Pics, poiché la Regione ha comunicato che, per la realizzazione dei lavori, non sono tollerabili ritardi che sforino i 6 mesi, pena il definanziamento dell'opera. Il progetto che l'amministrazione Mastella aveva inserito nei Pics, prevedeva il completamento dell'edificio di piazza Duomo, edificato grazie al finanziamento della programmazione precedente 2007/13 e rimasto incompiuto al suo primo lotto. Al piano terra era stata immaginata una piazza coperta e front-office turistico; ai piani superiori, sale espositive dedicate ad archivio municipale, alle raffigurazioni della città nella stori, con un video di Steven Spielberg sul bombardamento el 1943, una mini sala espositiva con tecnologie 3d e virtuali trasformazioni della città nella storia. Previsti poi ambienti e locali destinati a luogo di incontro e studio per associazioni culturali, sul tema della storia dell'urbanistica e dello sviluppo della città, ambienti destinati alle cartoline storiche e significative donate dai cittadini quali elementi di memoria collettiva e, sul terrazzo, un bar-ristorante panoramico gestito dalle associazioni del volontariato e no profit. Il tutto, per un importo di 3.574.900 euro. «A distanza di 13 anni dall'approvazione del progetto esecutivo per piazza Duomo, questo nodo resta irrisolto ammette Pasquariello -. Saltata l'opportunità dei Pics, non è semplice recuperare una fonte di finanziamento corposa quanto quella necessaria al completamento dell'opera. Evidente che ci proveremo rivolgendoci in più direzioni». A seguito di gara di appalto risultava aggiudicataria dei lavori la ditta Sicci Sud di Casalnuovo di Napoli, per l'importo di 2.578.394 euro, depurato del ribasso d'asta del 29,597%. Dopo 4 anni seguiva una perizia di variante, nonché la necessità di eseguire maggiori lavori non previsti nel progetto principale, e lavori diversi per esigenze dovute all'ubicazione dell'opera (centro storico). Dopo un'altra variante, non sottoscritta dall'impresa, solo 2 anni fa la Sicci Sud si è dichiarata disponibile a riprendere immediatamente i lavori dopo l'approvazione di una perizia che puntualizzasse alcune modeste lavorazioni resesi necessarie nel corso del tempo. Perizia senza aumento dell'importo rispetto ai contratti già in essere e autorizzati sia dal Comune che dalla Regione. Ma i lavori non sono mai ripresi. E a piazza Duomo il «mamozio» continua a fare bella mostra di sé. Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA