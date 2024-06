Reperti con millenni di storia che rispuntano all’improvviso. È un «rinvenimento» sui generis quello che si sta materializzando in queste ore sotto gli occhi dei beneventani in piazza Cardinal Pacca.

Non di ritrovamento in senso letterale, infatti, si può parlare per i resti del monastero di San Pietro delle Monache, tornati alla luce ieri dopo decenni di oblio. La struttura era infatti nota agli studiosi che ne hanno tratteggiato la parabola in diverse pubblicazioni.

APPROFONDIMENTI Piazza Risorgimento: a luglio via i lavori Pnrr, opere indifferibili nel Sannio Benevento, frenata campi da golf: delibera-pasticcio è scontro in Consiglio

Costruito in epoca medievale, probabilmente longobarda, ci sono testimonianze certe del monastero già in scritti dell’undicesimo secolo. Ma il sito ospitava già da quasi mille anni importanti strutture, come testimoniano le ampie porzioni di mura romane tuttora ben visibili, appartenute con ogni probabilità alle antiche Terme, nella zona del Foro. Si trattava, riferiscono le autorevoli fonti, di un presidio benedettino di notevoli dimensioni, addirittura l’edificio più grande di Benevento.

La storia

Un punto di riferimento centrale nella vita della città per secoli, sede anche dell’Agenzia tabacchi, resistito a terremoti disastrosi come quello devastante del 1688, ma non alla seconda guerra mondiale che ne decretò la fine a colpi di bombe, come del resto l’intera piazza.

Nella giornata di ieri, gli operai incaricati dal Comune hanno ultimato l’abbattimento del muro di recinzione che per lunghi anni ha interdetto l’accesso all’area nella quale è presente un sensibile dislivello coincidente con l’ipocausto, ovvero gli ampi locali sotterranei dai quali scaturiva l’aria calda utilizzata per le attività termali in epoca romana. Rimossa anche la foltissima vegetazione che si era ormai impadronita dell’area.

Sono così tornate alla vista le corpose murature databili al secondo secolo dopo Cristo, inglobate in epoca medievale nel monastero di San Pietro delle Monache. E sono riapparse anche le colonne spezzate in pietra scura, molto probabilmente provenienti dal vicino Duomo, vittime a loro volta dei bombardamenti. Un patrimonio noto agli addetti ai lavori e a qualche appassionato, ma perlopiù sconosciuto alla città. Che potrà riappropriarsene già tra pochi giorni.

Il rilancio

L’amministrazione comunale sta portando avanti con celerità l’intervento di pulizia e valorizzazione dell’area, che si completerà con la installazione di 12 corpi illuminanti lungo le adiacenti mura medievali che fanno da quinta alla intera piazza. Nei pressi dei reperti del monastero di San Pietro sarà realizzata una balaustra di sicurezza. Ieri mattina il responsabile archeologico della Soprintendenza Simone Foresta ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare la corretta attuazione delle prescrizioni, dando il via libera alla prosecuzione dei lavori che comprendono anche la completa riasfaltatura della piazza.

Il Comune sta accelerando per essere pronto a presentare l’intero restyling alla cittadinanza già in occasione della inaugurazione dell’infopoint turistico realizzato con i Pics. Ma sulla data del taglio del nastro ci sono ancora perplessità. Il vicesindaco delegato Francesco De Pierro farà un ultimo punto nella giornata di lunedì con il sindaco Clemente Mastella, la cui agenda amministrativa ed elettorale appare più che mai affastellata di appuntamenti nella prossima settimana. A questo punto la cerimonia potrebbe anche slittare a dopo la tornata elettorale.

Il lapidarium

Preparativi anche in zona Arco di Traiano dove ieri mattina gli addetti della De Masi costruzioni hanno effettuato alcune operazioni di dettaglio sul lapidarium. Si sta verificando la possibilità di trasferire i dieci reperti già nella prossima settimana, ma è del tutto improbabile che si possa poi procedere anche alla inaugurazione.

I beni storici che saranno esposti nella teca saranno protagonisti di uno spettacolare “trasloco” a bordo di un carro gru che li solleverà per il posizionamento in vetrina. Le importanti testimonianze storiche sono state opportunamente sottoposte a un intervento di ripulitura.