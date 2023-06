Benevento, Confesercenti: «Dialogo sulla delocalizzazione del mercato di piazza Pacca»

Delocalizzazione del mercato di piazza Pacca, scende in campo il coordinatore regionale Anva Confesercenti Aniello Ciro Pietrofesa. «Alcuni giorni fa - sottolinea in una nota - il gruppo consiliare del Pd di Benevento è intervenuto sulla temporanea delocalizzazione del mercato di piazza Pacca. Va però precisato che con l’amministrazione comunale, e in particolare con l’assessore Luigi Ambrosone, la nostra associazione ha sempre dialogato, così come nel trasferimento del mercato, come previsto dalla legge regionale, abbiamo avuto un confronto e un dialogo costruttivo e, insieme agli operatori del mercato, rappresentati dal presidente provinciale dell’Anva Confesercenti Benevento Marinazzo Pompeo, abbiamo proposto all’assessore la delocalizzazione del mercato in via Delcogliano. Un scelta frutto, come già detto, di un lungo dialogo e confronto con l’amministrazione».

A suo avvisa va anche precisato «che il nostro intervento non vuol essere un richiamo ai consiglieri del Pd, anzi è doveroso ringraziarli per aver posto il problema, rassicurandoli che sulla questione sia la nostra associazione che gli stessi operatori sono stati ascoltati dall’assessore Ambrosone, il quale ha tenuto conto anche della nostra proposta».