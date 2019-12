Piazza Risorgimento ritornerà alla originaria funzione di piazza pedonale, come l'aveva disegnata negli anni Trenta Luigi Piccinato, architetto, urbanista e accademico italiano, uno dei maestri del Razionalismo, autore di uno dei migliori piani regolatori di Benevento. La Cassa Depositi e Prestiti ha emesso il decreto, dandone comunicazione al Comune di Benevento, che porta in tal modo a 7 i progetti da realizzare in virtù del «Bando periferie». L'amministrazione, con delibera di giunta adottata a distanza di una sola settimana dall'elezione di Mastella a sindaco, stabiliva di attivare le procedure tecnico-amministrative per la predisposizione di una proposta di partecipazione al suddetto bando. Con successiva delibera del 29 agosto, approvava il programma di interventi «La Città di tutti, la Città per tutti» articolato su 5 assi e costituito da 17 interventi, per una spesa complessiva di 26.582.202 euro. «Dei 17 progetti, 11 erano proposti dal Comune, gli altri 6 da privati ricorda l'assessore all'Urbanistica Antonio Reale -. Nel corso di questi mesi, però, è stato depennato il progetto relativo alla riqualificazione e recupero dell'immobile ex Orsoline, concesso all'Università». Dopo lo stop al piano da parte del Governo nell'estate 2018, su forte sollecitazione dell'Anci, il precedente Governo gialloverde rivide il provvedimento: raggiunta l'intesa, tornarono nella disponibilità di 96 sindaci fondi per 1 miliardo e 600 milioni. Ora, il via libera della Cassa all'intervento su piazza Risorgimento e l'area del Terminal bus, una proposta pervenuta dalla Lumode Srl che prevede un intervento da parte dell'ente da 7.000.784 euro ed una compartecipazione privata da 2.403.815 euro.

LE NOVITÀ

Cambierà volto, quindi, l'attuale piazza Risorgimento. La sistemazione prevede la realizzazione di un porticato dove ora è il marciapiede che separa la strada dalla piazza, un modo per filtrare lo spazio centrale della piazza con gli edifici circostanti degli anni 70 e 80 e «dialogare» invece con gli edifici realizzati negli anni 30. Inoltre, tenuto conto che la precedente amministrazione comunale destinò un ingente finanziamento europeo per la costruzione del terminal bus, nell'area antistante lo Stadio «Vigorito», la giunta Mastella ha ritenuto inutile occupare ancora l'area dell'attuale terminal bus. Tale localizzazione, peraltro, era temporanea e, lontana dalla stazione ferroviaria, ostacolando i processi di integrazione ed intermodalità dei mezzi del trasporto pubblico.

LA LOGISTICA

Il progetto ne prevede quindi il trasferimento e nello slargo disponibile prevede una integrazione di funzioni urbane pubbliche e private. La proposta progettuale si sviluppa su due livelli, tra viale dei Rettori e la attuale quota del piazzale del Terminal bus in modo da ridurre al minimo i lavori scavo e sistemazione dei terreni. La parte centrale dei due livelli è destinata a parcheggio permettendo lo stazionamento di un numero di auto doppio rispetto a quello che attualmente parcheggia in piazza Risorgimento. Nella parte inferiore di tale aerea, sul lato prospiciente la piazza, saranno realizzate abitazioni, locali destinati al terziario, ad attrezzature e servizi pubblici. Aver assolto ed incrementato la funzione di parcheggio pubblico nell'area oggi adibita a terminal bus dovrebbe permettere di restituire la funzione di piazza urbana a piazza Risorgimento.

