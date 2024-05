La Rocca dei Rettori sarà illuminata in rosa nel prossimo week end per sostenere la seconda edizione dell’evento «Una luce per la vita», la fiaccolata per i malati oncologici, in programma domenica 26 maggio,

che è stata presentata questa mattina. Lo ha reso noto il presidente della Provincia Nino Lombardi che ha sottolineato l’adesione dell’ente, e anche la sua personale, alla manifestazione organizzata da «The Power of Pink», il movimento ispirato dal senologo Carlo Iannace.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è stata voluta fortemente da Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino; lo scorso anno ha radunato a Pietrelcina, paese di San Pio, oltre 1000 persone che con la loro torcia hanno simbolicamente illuminato i percorsi di ogni malato e delle loro famiglie.

In vista della nuova edizione, Iannace ha ringraziato «il sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone, gli uffici comunali e tutti i suoi collaboratori per la disponibilità che stanno offrendo per questa iniziativa, poi Fra Daniele Moffa assistente spirituale regionale dei gruppi di preghiera di San Pio che con le sue preghiere ci dà la forza per organizzare questo evento, le associazioni e tutti volontari per il lavoro che stanno svolgendo, e Futuridea, con cui da anni abbiamo intrapreso una forte collaborazione proprio sul tema della prevenzione »