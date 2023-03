Da Pietrelcina a Treviso per l'assemblea dell'Anci

Da Pietrelcina a Treviso per partecipare all'assemblea nazionale Anci Giovani a Treviso. Protagonisti della trasferta i tre giovani consiglieri del paese di Padre Pio Alessio Scocca (membro del direttivo regionale Anci Giovani), Cosimo Iadanza e Francesco Mariano D'Andrea. L'evento vede la partecipazione di diverse delegazioni da ogni regione italiana e riguarda tutti gli amministratori under 35, prevedendo un ricco programma di incontri istituzionali e tavole rotonde di confronto.

«Siamo felici di rappresentare il nostro Comune all'interno di questa compagine» ha affermato Scocca, aggiungendo: «Dietro questi eventi c'è tanto lavoro da parte di Anci, che ringraziamo sempre per l'organizzazione impeccabile. Questi giorni rappresentano un'occasione importante per confrontarsi con tanti giovani consiglieri, assessori e sindaci provenienti da ogni parte d'Italia, facendo rete e condividendo le esperienze virtuose di ogni territorio, passando per l'opportunità di interloquire con attori istituzionali di primo livello. Ritorneremo nel Sannio con un arricchimento personale e politico non indifferente».