La sostituzione dei 333 pini distribuiti tra il viale Atlantici (111), via Pacevecchia (110) e via Fratelli Rosselli (112), in aggiunta ai 33 già rimossi o crollati, per un totale di 366 nuove essenze, dovrebbe costare al Comune di Benevento sui 251mila euro. Questo, almeno, dovrebbe essere l'importo a base d'asta per l'intera operazione. Si va dall'abbattimento degli alberi all'estirpazione o frantumazione di ceppaie, nonché alla fornitura e messa a dimora di piante della varietà «Tilia Cordata», una delle 11 essenze indicate nella griglia ipotizzata dall'apposita commissione di esperti.

Il tiglio, infatti, sembra essere in cima alle preferenze dell'amministrazione per sostituire i monumentali pini piantati oltre 80 anni fa, pur se, allo stato, una decisione ufficiale ancora non c'è. Si tratta di una pianta che raggiunge un'altezza massima di 20 metri, ha portamento piramidale, colore delle foglie verde brillante e alta tolleranza all'inquinamento atmosferico. Da precisare, comunque, che nella delibera di indirizzo assunta dalla giunta, non si fa menzione dell'essenza da utilizzare per la sostituzione, ma si demanda al settore Verde pubblico di utilizzare «alberature idonee». Nella gestione degli alberi, soprattutto in ambiente urbano, l'obiettivo da perseguire è quello di ridurre il rischio, in quanto, sfortunatamente, non è mai possibile eliminare del tutto o in parte il rischio derivante da un possibile cedimento, a meno che non si abbatta l'albero. Le relazioni degli esperti hanno sistematicamente ribadito che non è possibile garantire che un albero sarà sano e strutturalmente sicuro in tutte le circostanze o per un dato periodo. In particolare le piante di conifere, a cui appartengono i pini del viale degli Atlantici, anche se appaiano sani possono essere strutturalmente instabili. Peraltro, i vari tipi di indagini, visive e strumentali, hanno classificato a rischio elevato gran parte delle alberature monitorate, in fatto di propensione al cedimento, con un rischio formato dal prodotto tra la pericolosità insita della pianta (propensione al cedimento) e la vulnerabilità del luogo di potenziale caduta, con danni alle persone e ai manufatti. Infine, l'indagine solo visiva svolta nell'ottobre 2018, aveva suddiviso le piante (137 quelle controllate) tra classe C/D (133) a rischio elevato; e classe D (4) rischio estremo.

LA POSIZIONE

Da registrare, comunque, la presa di posizione della consigliera 5 Stelle Anna Maria Mollica. «Sulla tutela di filari storici, come quelli del viale degli Atlantici, esiste non solo la legge del 2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), ma anche il regolamento del verde pubblico e privato del Comune, approvato nel 2008. Il M5S ha inviato il 21 agosto 2019 una Pec al Comune, e per conoscenza al prefetto, seguita il 29 febbraio 2020 da una Pec al locale gruppo carabinieri forestale, per la salvaguardia dei pini del viale degli Atlantici, invitando l'ente a procedere alla predisposizione e all'invio dell'istanza comunale di inclusione dei filari storici del predetto viale nell'apposito elenco regionale di tutela».

In ogni caso, eccepisce Mollica, il Comune è tenuto ad acquisire il parere dei carabinieri forestali e della soprintendenza. I tecnici incaricati di verificare la stabilità delle piante «non possono limitarsi, dunque, a un mero esame visivo delle stesse. L'amministrazione dovrebbe ritirare la delibera».

Tra le voci critiche anche l'associazione Civico 22 che, in una nota, ha «diffidato il Comune dal tagliare i pini in modo indiscriminato, provocando un danno irreparabile al patrimonio vegetale». Con lo stesso documento di chiede che vengano fatti «interventi di trazione conttrollata sui pini risultati a rischio».

LA REPLICA

L'assessore all'Ambiente Antonio Reale, replica alla Mollica: «La consigliera Mollica scrive una filippica a difesa degli Alberi monumentali di viale Atlantici - scrive in una nota Reale - che monumentali non sono, perché in provincia di Benevento ce ne sono 4 e nessuno in città. La consigliera Mollica suggerisce poi di consultare il Corpo Forestale per un parere: lo abbiamo già fatto. Quegli alberi, come spiegano gli esperti, non io, sono vecchi, instabili, e potrebbero cadere da un momento all'altro: non è un vezzo tagliarli, è un'esigenza legata all'incolumità dei cittadini. Inoltre, la volontà non è quella di tagliare alberi e lasciare buchi ma di sostituirli: pianteremo, cioè, altri alberi al posto dei pini. Alberi come i tigli, ad esempio, che creano meno problemi crescendo e sono anche utili nel ridurre le polveri sottili».

