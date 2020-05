LEGGI ANCHE

«Siamo soddisfatti ma teniamo la guardia ben alta. Il comitato «Giù le mani dai pini» non allenta la presa. Il confronto in programma martedì atra i vertici comunali e laè stato anticipato ieri dalle dichiarazioni del numero uno dell'ente di tutela paesaggistica Mario Pagano che ha dettato la linea: «non è l'unica soluzione possibile. Esistono tecniche che permettono di valutare scientificamente il grado di propensione al cedimento di ogni pianta». Una presa di posizione significativa per chi della contrarietà all'opzione tabula rasa fa la propria ragione sociale: «Le parole del Soprintendente sono molto importanti non soltanto perché pronunciate da un rappresentante istituzionale autorevole ma per il grande equilibrio palesato - rileva il presidente di Giù le mani Francesco Di Donato -. Il pensiero di Pagano si muove sul crinale della ragione prudente, la stessa che invochiamo noi. Non siamo mai stati integralisti del non si taglia punto e basta. Per noi, come per il Soprintendente, tagliare è necessario solo laddove certificato da professionisti specializzati e indipendenti, all'esito di verifiche che non si limitino alla sola sfera visiva. Esattamente ciò che invece ilnon ha fatto né pare intenzionato a fare. Già nei mesi scorsi sono stati abbattuti a più riprese dei pini su viale degli Atlantici e via Pacevecchia, senza che vi fossero comprovate ragioni per farlo. Ora addirittura si vorrebbe procedere in maniera analogamente raffazzonata per l'intera alberatura, solo perché il sindaco considera personalmente rischioso tenere in piedi quelle piante. Abbiamo già fatto presente la contraddittorietà e la illegittimità della condotta del Comune con una diffida rimasta senza risposta. Argomentazioni ora ribadito con osservazioni trasmesse alla Soprintendenza nell'ambito del procedimento per il parere sulle tre proposte di taglio, tutte irricevibili e pertanto da respingere».E il documento elaborato dagli avvocati Luca Coletta, Nunzio Gagliotti e Pierluigi Arigliani potrebbe essere il preludio a una battaglia legale a tutto campo: «Vogliamo continuare a credere che alla fine la ragione prevarrà e che la delibera di giunta venga ritirata - conclude Di Donato -. Ma se il Comune dovesse proseguire sulla linea della evidente sproporzione tra sicurezza e devastazione, interpelleremo la giustizia amministrativa per la sospensione immediata. E se il tribunale dovesse accogliere la nostra tesi ne informeremo anche la Corte dei Conti affinché gli amministratori spieghino i motivi di tanta ostinazione».Quanto alle nuove verifiche sulla stabilità degli alberi che Pagano ha indicato come necessarie «si nomini un collegio di periti di comprovata esperienza con membri indicati dal Comune, dalla Soprintendenza e dal comitato - chiede il presidente di Giù le mani -. La Regione si è già espressa sulla questione con la relazione solo visiva del dottor Andreotti e dunque non sarebbe imparziale nel caso di un ulteriore pronunciamento».