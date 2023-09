Benevento, focus sulle politiche attive del lavoro targato Inapp

Si svolgerà il prossimo 26 settembre, a Benevento, presso la Rocca dei Rettori, la giornata studio dal titolo “Le politiche attive del lavoro e il ruolo dei servizi per l’impiego”, organizzata dall'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) in collaborazione con Provincia e Unisannio. L'incontro, dedicato ai temi delle politiche attive del lavoro e al ruolo dei servizi per l'impiego nella prospettiva delle politiche di sviluppo, prevede la partecipazione di operatori, studiosi e amministratori locali chiamati a riflettere sulle criticità e sulle possibili azioni di rafforzamento dei servizi per il lavoro nelle aree del Mezzogiorno dove i problemi della disoccupazione sono particolarmente gravi.

Previsti, in apertura dei lavori, i saluti istituzionali di Nino Lombardi (presidente della Provincia di Benevento), Clemente Mastella (sindaco di Benevento), Gerardo Canfora (rettore Unisannio), Santo Darko Grillo (direttore generale Inapp). L'introduzione e le considerazioni conclusive saranno affidate al presidente dell'Inapp Sebastiano Fadda. Attese anche le relazioni di Luisa Corazza (direttrice del centro di ricerca aree interne e appennini dell'Università del Molise), Stefania Terlizzi (dirigente generale dell'Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento), Simonetta Cannoni (direttore Agenzia regionale Toscana per l'impiego della Regione Toscana). Infine la tavola rotonda, coordinata da Massimo Resce (referente sede Inapp di Benevento), con Antonio Marchiello (assessore regionale alle Attività produttive, lavoro, demanio e patrimonio), Silvia Pellegrini (direttore del dipartimento Politiche del lavoro istruzione e formazione della Regione Puglia), Nino Lombardi, Luca Bianchi (direttore generale Svimez), Pasquale Lampugnale (vice presidente Piccola industria Confindustria per economia, credito, finanza e fisco e coordinatore Comitato scientifico consultivo), Gaetano Natullo (professore di diritto del Lavoro, direttore dipartimento Demm dell'Unisannio).