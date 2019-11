© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si fermano al posto di blocco e due persone, a bordo di una moto, investono e feriscono due agenti della polizia. È accaduto a Benevento dove i poliziotti, che stavano effettuando un'operazione antidroga, sono stati investiti da una coppia che viaggiava a bordo di una motocicletta Yamaha. La moto è stata bloccata poco dopo dagli agenti della squadra Mobile allertati dai colleghi mentre le due persone sono state condotte in Questura.I due agenti feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento per una serie di accertamenti.