Lavori in corso, Ponte San Nicola off limits

Ponte San Nicola di nuovo off limits fino al 7 settembre. Come previso già da alcuni giorni, con ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di via Hirsch-Ponte sul torrente San Nicola nel tratto compreso tra via dei Dauni e Rotonda delle Scienze a partire da oggi.

I flussi di traffico provenienti da Capodimonte e diretti verso il centro della città sono stati quindi deviati su via Ponticelli e quelli provenienti da via Paolella (direzione autostrade) su Rotonda delle Scienze. L'ordinanza è motivata dai lavori di messa in sicurezza della struttura.

La chiusura totale del ponte, che negli ultimi mesi è stato utilizzato a senso unico alternato, è stata anticipata di dieci giorni rispetto al cronoprogramma originario in quanto l’impresa appaltatrice ha concluso in anticipo la fase di lavori attuabile con la circolazione parziale.