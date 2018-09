CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Settembre 2018, 13:30

«I sensori? No, al momento non sarebbero utili in quanto non sapremmo dove collocarli, vanno progettati». Finora, la commissione deputata a «indagare» il ponte San Nicola si è riunita una sola volta informalmente, e nella seconda ha effettuato un primo sopralluogo, che avrebbe confortato l'ispezione visiva del dirigente Perlingieri, quella le cui risultanze portarono allo stop della circolazione sul collegamento tra Capodimonte e il resto della città. Ora, la commissione è stata costituita, anche se la determina ancora non torna dal settore Finanze alle Opere Pubbliche. Si va, quindi, ancora per ipotesi. «Non li escludo, ma i sensori servono a monitorare qualcosa, pertanto andrebbero prima individuate quali parti del ponte che vorremmo mettere soyto osservazione dice Maria Rosaria Pecce, docente di Tecnica delle Costruzioni all'Unisannio -. Occorre esaminare il ponte e capire quale punto monitorare. Per adesso dobbiamo fare le prove per caratterizzare, solo dopo valuteremo».