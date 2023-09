Fioretti: «Epitaffio, svolta dopo 5 anni di rinvii»

Aggiudicata la gara per i lavori al ponte Serretelle in contrada Epitaffio: lo annuncia Floriana Fioretti, capogruppo del Pd a Palazzo Mosti, sottolineando: «Una notizia attesa da tempo, troppo tempo. Risale all'agosto del 2018, infatti, la decisione di chiudere al traffico l'infrastruttura. "Pochi mesi e sarà tutto risolto" - assicuravano a palazzo Mosti. Ma quei pochi mesi sono diventati cinque anni! Cinque anni di annunci e passi indietro, cinque anni di illusioni e delusioni. Eppure parliamo di un'opera essenziale per la popolazione residente nella zona dell'Epitaffio e per la comunità parrocchiale che fa riferimento alla chiesa di Sant'Anna e Sant'Antonio».

«In questo lungo periodo di attesa - ricorda l'esponente democrat -, più volte siamo intervenuti per sollecitare una velocizzazione delle procedure.

Lo abbiamo fatto con interrogazioni consiliari e dichiarazioni pubbliche. Una forma di attenzione costante e doverosa nei confronti della popolazione interessata al completamento del ponte. E così sarà - assicura Fioretti - anche nel prossimo futuro. Fino a che l'opera sarà realizzata e resa fruibile al traffico>.