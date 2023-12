Benevento, Barone (Asi): «S'insedia Solitek, investimenti per 50 milioni e oltre 300 assunti»

«Per lo sviluppo di Benevento e del Sannio, oggi è una giornata estremamente positiva. Dopo mesi di costante interlocuzione e assiduo impegno, il commissario di governo Zes Giosy Romano ha firmato l'autorizzazione unica per l’insediamento SoliTek a Ponte Valentino». Così, in una nota, il presidente dell'Asi di Benevento Luigi Barone. Che aggiunge: «Con questo provvedimento, l'azienda potrà avviare i lavori, potrà aprire un importante cantiere per il territorio. Cinquanta milioni di euro di investimenti, oltre 300 assunti a regime».



Poi il numero uno dell'Asi sannita aggiunge: «Ringrazio l'azienda, con tutto il management lituano e i dirigenti italiani, per aver scelto Benevento, le istituzioni locali, regionali e nazionali per averci accompagnato nel processo di attrazione dell’investimento con l'approvazione del contratto di sviluppo, il commissario Romano per aver apposto la firma all'autorizzazione che completa l'iter burocratico».