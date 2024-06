Sono 3.302 i decessi riferiti al 2023 in provincia di Benevento, aggiornati nelle scorse ore dall'Istat. Le morti, subentrate per diverse cause nel corso dell'anno, sono in netto calo rispetto ai cinque anni precedenti ma in aumento rispetto a dieci anni fa. Le cause che incidono in modo determinante sull'accorciamento della vita della popolazione sannita sono legate soprattutto alle malattie cardiovascolari e oncologiche e circoscritte in particolare agli adulti, in una fascia d'età superiore ai 60 anni, mentre le morti violente, per uso di sostanze stupefacenti, per incidenti stradali e sul lavoro, riguardano un numero decisamente esiguo di cittadini che si esaurisce in un centinaio di unità.

APPROFONDIMENTI Pertosse bambini, da inizio anno si registrano tre morti La crisi demografica morde ma il Sud Verona, tre neonati infettati da un batterio in ospedale

Del tutto assenti i femminicidi negli ultimi 8 anni, con sei soli casi, rimasti allo stadio del «tentativo» perché non consumati, tra il 2019 e il 2021. Nel 2022, nel Sannio sono stati registrati 3.505 decessi, 203 in più del 2023, per cui, nell'ultimo anno di riferimento, il numero delle persone passate a «miglior vita» è diminuito del 5,79% rispetto all'anno precedente e all'escalation registrata nel 2021, 2020 e 2019, che si sono conclusi, nell'ordine, con 3.588, 3.487 e 3.976 decessi. Ovviamente, sull'incremento delle morti nel triennio compreso tra il 2019 e il 2022 hanno inciso sia il Covid che le sue dirette conseguenze, legate anche a una scarsa attività sia di screening che di prestazioni diagnostiche e ambulatoriali tempestive.

Uno strascico che si è protratto anche per il 2023, in quanto la tendenza dell'utenza a evitare gli ambulatori medici per paura del contagio ha indotto buona parte della popolazione a sottovalutare e trascurare sintomi riconducibili a malattie importanti. Nella blacklist sono inseriti 1.413 decessi per malattie cardiocircolatorie cui se ne aggiungono 164 per infarto miocardico acuto e 384 per malattie ischemiche del cuore. Sono invece 816 i pazienti oncologici che non ce l'hanno fatta su 5.500 persone che si sono ammalate nel corso degli anni e 1.200 che si ammalano in media ogni anno.

Sono inoltre 188 i decessi per malattie dell'apparato respiratorio. Sicuramente, il tasso di sopravvivenza alla malattia a dieci anni dall'esordio, da non confondere con la remissione totale, è altissimo e raggiunge quasi il 60% dei casi ma comunque il cancro è la malattia che, più delle altre, continua a mietere vittime, insieme alle patologie cardiovascolari. 178 i morti per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, 147 i pazienti deceduti per le complicanze del diabete mellito; 421 per malattie cerebrovascolari, 189 i morti per malattie respiratorie, 20 per influenza e polmonite. Le categorie più colpite sono quelle nella fascia di età compresa tra i 70 e i 90 anni, mentre la mortalità infantile e in età adolescenziale risulta quasi inesistente.

Tuttavia, negli ultimi tre anni è aumentato il numero delle morti improvvise in età adolescenziale e tra gli adulti fino a 50 anni, anche se si mantiene comunque sotto il livello di guardia. Nel 2013 il numero dei decessi registrati sempre dall'Istat era pari a 3.170, con un'incidenza minore di 132 unità rispetto a quella attuale. Un dato che fa riflettere perché bisogna tener conto della diminuzione della popolazione sannita legata al flusso migratorio dell'ultimo decennio.