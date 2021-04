Benevento, posti Covid il Rummo resta al limite

Scendono da 100 a 94 i pazienti in degenza al Rummo ma solo per effetto di tre decessi e otto dimissioni, mentre, sono cinque i nuovi ricoverati nelle 24 ore. Dunque, si abbassa l'asticella delle degenze ma la situazione rimane critica nell'area Covid dell'ospedale cittadino dove la pressione non accenna a diminuire. Una boccata d'ossigeno è arrivata dalle numerose guarigioni che hanno consentito di creare un equilibrio, almeno temporaneo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati